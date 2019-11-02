В США суд обязал Госдеп обнародовать отдельные детали разговора Трампа и Зеленского

В пятницу, 1 ноября, Федеральный суд США обязал Государственный департамент обнародовать некоторые детали телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Распоряжение окружного судьи США обязывает Госдеп передать документы американской надзорной группе до 22 ноября, сообщает Voanews.

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В Госдепартаменте заявили, что эти показания "могут содержать дополнительную информацию кроме транскрипции самого звонка".

Судья, в свою очередь, заявил, что запрос американского надзора был законным и не станет тяжелым бременем для Госдепартамента.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп продолжает убеждать, что не оказывал никакого давления в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также готов зачитать стенограмму в прямом эфире, но не будет сотрудничать с демократами в рамках процедуры импичмента.

Заметим, что 31 октября Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа. Отвечая на вопрос, будет ли сотрудничать Трамп в рамках процедуры, президент США сказал: "Вы создаете ужасный прецедент для других президентов".