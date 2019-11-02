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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      В США суд обязал Госдеп обнародовать отдельные детали разговора Трампа и Зеленского

      7 Читати новину українською
      Дердеп обязали предоставить отдельные детали скандального разговора
      Дердеп обязали предоставить отдельные детали скандального разговора / 5.ua

      В пятницу, 1 ноября, Федеральный суд США обязал Государственный департамент обнародовать некоторые детали телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

      Распоряжение окружного судьи США обязывает Госдеп передать документы американской надзорной группе до 22 ноября, сообщает Voanews.

      Интересно: Разговор Зеленского и Трампа: в стенограмме нашли пробелы

      В Госдепартаменте заявили, что эти показания "могут содержать дополнительную информацию кроме транскрипции самого звонка".

      Судья, в свою очередь, заявил, что запрос американского надзора был законным и не станет тяжелым бременем для Госдепартамента.

      Вместе с тем президент США Дональд Трамп продолжает убеждать, что не оказывал никакого давления в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также готов зачитать стенограмму в прямом эфире, но не будет сотрудничать с демократами в рамках процедуры импичмента.

      Заметим, что 31 октября Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа. Отвечая на вопрос, будет ли сотрудничать Трамп в рамках процедуры, президент США сказал: "Вы создаете ужасный прецедент для других президентов".

      Что известно о разговоре Зеленского и Трампа?Во время телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 июля президент США якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К ней причастен Хантер Байден – сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

      25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора лидеров государств. Текст стенограммы показывает, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

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      1 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Новости Украины Новости США Импичмент Трампа
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