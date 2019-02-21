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      В США убеждены, что Украина стоит на передовой борьбы за мировой порядок

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      Украина борется не только за себя, но и за другие народы, – Крэг Снайдер
      Украина борется не только за себя, но и за другие народы, – Крэг Снайдер / Getty images

      Народ Украины уже неоднократно оказывался на передовой истории. То же самое происходит и сегодня – Украина попала в ситуацию, когда борется не только за себя, но и за принцип самоопределения других народов.

      О такой особенности украинцев рассказал председатель Совета по вопросам мировых дел Филадельфии Крег Снайдер. На совместной встрече с украинским президентом американец вручил гаранту награду "Международный государственный деятель" от имени собственной организации. Также Снайдер рассказал, что преступлениям против Украины в мире уделяют мало внимания, передает "Укринформ".

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      Украина была жертвой геноцида, Голодомора 1930-х, когда советское государство в Москве целенаправленно заморило голодом миллионы людей. Чудовищное преступление против человечности, которому уделили так мало внимания в мире – и тогда, и даже сейчас,
      – подчеркнул американец.

      По его словам, после завершения советского периода Украина выбрала демократический путь, а в последние годы вообще стала государством, которое подверглось открытому нападению, первой внешней агрессии в Европе после Второй мировой войны.

      "Мы часто повторяли: "Никогда снова", – и вот мы и оказались там, где мы есть. Правильнее, Украина оказалась. В ситуации, когда она борется не только за себя, но и за принцип самоопределения народов. Мы все знаем, что мировой порядок, который образовался после Второй мировой войны и символом которого является и наша организация, сегодня переживает времена больших потрясений. Кое-кто считает, что вообще он доживает последнее время. На передовой этих сейсмических современных событий оказался народ Украины", - добавил Снайдер.

      Отметим, что во время заседания Генеральной ассамблеи ООН президент Порошенко в своем выступлении сказал, что дальнейшая эскалация агрессивных действий России в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной по причине концентрации возле украинской границы большой группировки ВС РФ. По его словам, вооруженная группировка россиян на границе является наступательной ударной группой.

      Что такое Совет мировых дел Филадельфии?
      Это – частная, некоммерческая, неправительственная образовательная организация, которая занимается информированием и привлечением людей разного возраста к вопросам национального и международного значения. Совет, в частности, предоставляет своим членам возможность доступа к влиятельным фигурам на мировой арене. Проводя свою миссию за пределами Филадельфии, Совет выпускает национальный общественный телевизионный сериал «Вся истина» с внуком 34-го президента США, американским писателем и профессором Дэвидом Эйзенхауэром.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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