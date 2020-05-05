В США убили охранника, который не впустил девочку без маски в магазин: детали

В американском штате Мичиган застрелили охранника магазина, который не пускал в помещение девочку без маски. Убийство произошло на заднем дворе магазина.

В издании Associated Press сообщили, что ограничительные меры ввели из-за распространения пандемии COVID-19, однако люди не хотят соблюдать требования. Население протестует.

Обратите внимание От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев, – Трамп

Конфликт возник между охранником и 2 посетителя

Девочка пыталась зайти в магазин с мамой – Шармэль Тиг. Охранник Кальвин Мунерлин сделал замечание, так как девочка была без маски, что повлекло конфликтную ситуацию. Несмотря на это, посетители все же вышли и не заходили в магазин.



Шармэль Тиг / Фото Associated Press

Однако позже в магазин пришли 2 человека – 23-летний сын женщины и муж. Позже именно им и женщине, которая пыталась зайти в магазин ранее, предъявили обвинение по подозрению в убийстве и незаконном владении оружием. В частности, одного из мужчин обвиняют в нарушении карантинных ограничений при пандемии.

Свидетели рассказали детали убийства

Во время убийства присутствовали люди, которые рассказали, что выстрел осуществил сын женщины. Молодой человек якобы попал в затылок охраннику. Женщину арестовали, а ее муж и сын с места происшествия скрылись. Сейчас их разыскивают.



Магазин, в котором работал охранник / Фото Associated Press

На данный момент неизвестно, что произошло и где находится девочка, из-за которой и случился конфликт. Мать охранника Бернадет сказала, что хочет справедливого расследования убийства.

"Они не должны были забирать моего ребенка, это было не так серьезно. Все, что мы просто должны сделать, это слушать закон, слушать губернатора. Просто будем оставаться дома. Если вам не придется выходить, то вам не понадобится маска", – сказала мать убитого охранника.

Примерно 150 человек посетили службу при свечах в воскресенье вечером. В понедельник создали импровизированный мемориал возле магазина

.

Американцы почтили убитого охранника / Фото Associated Press

Что известно о протестах в США?

В столице штата прошли протесты против карантинных ограничений, которые ввели из-за пандемии COVID-19. Это случилось накануне убийства. Американцы требовали снять все запреты. Некоторые даже пришли с оружием, которое разрешено в штате, и зашли в галерею Сената. Некоторые сенаторы носили бронежилеты.



В Мичигане уже почти 44 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, из них более 4 тысяч человек уже умерли.