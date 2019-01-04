В США учительница дала подросткам алкоголь и марихуану: те поблагодарили, а полиция арестовала

В американском штате Кентукки бросили за решетку 36-летнюю учительницу Линдси Льюис, которая на новогодней вечеринке "угощала" учеников алкоголем и марихуаной.

Об этом сообщает телеканал Fox.

Читайте также: Испанец в очень причудливый способ пытался сдать в аренду квартиру за 1 тысячу евро

Вечеринка проходила в доме Льюис. На ней было около 40 человек, 14 из которых были несовершеннолетними.

1 января соседи учительницы вызвали милицию. Они сообщили, гости Льюис так веселились, что разбили их имущество.



Линдси Льюис

Когда прибыла полиция, некоторые подростки начали убегать. Когда правоохранители зашли внутрь дома, то услышали запах марихуаны, а вокруг валялись бутылки из-под алкоголя.

К слову, организатор вечеринки также находилась под влиянием запрещенных веществ.

Правоохранители выдвинули Линдси Льюис подозрение по 14 пунктам обвинения в участии в незаконном обращении с несовершеннолетними.