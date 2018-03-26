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В США удивили выпуском необычных средств для ухода за волосами: детали

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Особый шампунь и бальзам для волос
Особый шампунь и бальзам для волос / Фото из открытых источников

В США появились шампунь с запахом сыра и кондиционер для волос с ароматом бекона. Необычную продукцию выпустила сеть кофеен Einstein Bros.

Продукция имеет лимитированную серию и вышла на американский рынок в рамках рекламной кампании Einstein Bros. Представители сети американских кофеен решили оригинально популяризировать сэндвичи собственной марки.

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Утром мы часто действуем по привычке, стараемся наконец проснуться и быть продуктивными. Einstein Bros хочет сделать утреннюю рутину необычной, предложив клиентам что-то настолько неожиданное, что они захотят попробовать наш вкусный сэндвич с сыром и беконом,
– пояснил менеджер Керри Койн.

По словам клиентов Einstein Bros, которые уже испытали шампунь и кондиционер для волос, косметический набор действительно имеет запах еды. После использования средств они действительно захотели попробовать сэндвич.

Необычный набор стоит 10 долларов. Реклама все же подействовала, поскольку лимитированная коллекция уже продана. Однако производители уверяют, что из-за огромного успеха на сайте кафе может появиться еще одна партия особых шампуней и кондиционеров для волос.

Теги: LifeStyle Новости США Красота Курьезные новости
Источник: buro247
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