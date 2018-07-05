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В США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты

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Гиперзвуковая ракета
Гиперзвуковая ракета / defence-blog.com

Компания Generation Orbit Launch Services, Inc. (GO) опубликовала фотографии, демонстрирующие первое испытание функционального прототипа гиперзвуковой ракеты GOLauncher1 (GO1).

Об этом сообщает Defence Blog.

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29 июня состоялось первое в своем роде испытание в Cecil Spaceport в Джексонвилле, штат Флорида.

Запуск гіперзвукової ракети

Запуск гиперзвуковой ракеты

Подобные испытания являются важным этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты. Также Generation Orbit Launch Services представила фото, демонстрирующие ход испытаний. Ракета-носитель GOLauncher1 должна предоставить новые возможности для проведения суборбитальных исследований.

Предполагается, что ракета выступит в роли носителя оборудования, позволяющего проводить исследования – в частности, в области микрогравитации. США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями. Запускать же ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.

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Теги: Новости США Техно Новости политики авиация Космос
Источник: 24 Канал
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