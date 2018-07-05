В США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты
Компания Generation Orbit Launch Services, Inc. (GO) опубликовала фотографии, демонстрирующие первое испытание функционального прототипа гиперзвуковой ракеты GOLauncher1 (GO1).
Об этом сообщает Defence Blog.
Читайте также: Зонд сделал детальные снимки загадочных белых пятен: невероятные фото
29 июня состоялось первое в своем роде испытание в Cecil Spaceport в Джексонвилле, штат Флорида.
Запуск гиперзвуковой ракеты
Подобные испытания являются важным этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты. Также Generation Orbit Launch Services представила фото, демонстрирующие ход испытаний. Ракета-носитель GOLauncher1 должна предоставить новые возможности для проведения суборбитальных исследований.
Предполагается, что ракета выступит в роли носителя оборудования, позволяющего проводить исследования – в частности, в области микрогравитации. США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями. Запускать же ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.
Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно