В США устроили стрельбу в офисе одной из компаний: Трамп следит за ситуацией
В США в городе Аврора (штат Иллинойс) 15 февраля неизвестные устроили стрельбу в офисе компании Henry Pratt возле местного университета. Ранения получили не менее 4 человек – все полицейские.
По данным местных властей, подозреваемого в стрельбе уже задержали. Однако некоторые СМИ сообщают, что злоумышленник погиб.
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К одной из больниц доставили 2 пострадавших в результате инцидента. Их жизни ничего не угрожает.
Точное количество раненых пока неизвестно.
Президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в Авроре, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Город Аврора расположен в 64 километрах к востоку от Чикаго.
На место стрельбы прибыли спасатели//Фото: Getty Images
Источник: 24 канал
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