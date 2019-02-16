В США устроили стрельбу в офисе одной из компаний: Трамп следит за ситуацией

В США в городе Аврора (штат Иллинойс) 15 февраля неизвестные устроили стрельбу в офисе компании Henry Pratt возле местного университета. Ранения получили не менее 4 человек – все полицейские.

По данным местных властей, подозреваемого в стрельбе уже задержали. Однако некоторые СМИ сообщают, что злоумышленник погиб.

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К одной из больниц доставили 2 пострадавших в результате инцидента. Их жизни ничего не угрожает.

Точное количество раненых пока неизвестно.

Президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в Авроре, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Город Аврора расположен в 64 километрах к востоку от Чикаго.



На место стрельбы прибыли спасатели​//Фото: Getty Images

Varias personas resultaron heridas hoy durante un tiroteo en una empresa en Aurora, Illinois, a unos 40 kilómetros al oeste de Chicago #EEUU. #N4V. pic.twitter.com/1yULOlC61H — Noticias 4Visión (@noticias4vision) 15 февраля 2019 г.

At least 1 dead, 4 police officers wounded in Aurora, Illinois shooting https://t.co/JSeIAU8sdv pic.twitter.com/ZGGtQsl0H1 — WLOS (@WLOS_13) 15 февраля 2019 г.