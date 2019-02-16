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      В США устроили стрельбу в офисе одной из компаний: Трамп следит за ситуацией

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      Полиция на месте стрельбы в Авроре в штате Иллинойс
      Полиция на месте стрельбы в Авроре в штате Иллинойс / Getty Images

      В США в городе Аврора (штат Иллинойс) 15 февраля неизвестные устроили стрельбу в офисе компании Henry Pratt возле местного университета. Ранения получили не менее 4 человек – все полицейские.

      По данным местных властей, подозреваемого в стрельбе уже задержали. Однако некоторые СМИ сообщают, что злоумышленник погиб.

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      К одной из больниц доставили 2 пострадавших в результате инцидента. Их жизни ничего не угрожает.

      Точное количество раненых пока неизвестно.

      Президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в Авроре, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

      Город Аврора расположен в 64 километрах к востоку от Чикаго.

      США стрілянина Іллінойс Аврора Чикаго
      На место стрельбы прибыли спасатели​//Фото: Getty Images

       

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      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Криминальные новости Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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