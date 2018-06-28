В США в магазине ИКЕА ребенок нашел пистолет в диване

В США в штате Индиана в магазине IKEA шестилетний ребенок нашел в диване пистолет и выстрелили из него. В результате инцидента никто не пострадал. Никто не арестован.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

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Один из покупателей случайно оставил оружие на диване, когда садился его испытывать. В тот момент пистолет выпал на диванную подушку.

"Он сел, и пистолет каким-то образом выпал. Когда мужчина встал, то не понял, что потерял оружие", – сказал представитель местной полиции Том Вегер изданию Washington Post.

По данным полиции, ребенок нашел пистолет и за несколько минут игры с ним выстрелила в подушку.

"Как только владелец оружия осознал, что в магазине возник переполох, то быстро заявил о себе... и полностью сотрудничал со следствием", – сообщили в полиции.

Адвокат Гай Релфорд сообщил местной программе WTTV News, что владельцу оружия вряд ли предъявят какие-то обвинения.

Быть балбесом не является уголовным преступлением в штате Индиана и в большинстве других мест,

– сказал Релфорд.

Мебельный магазин ИКЕА продолжил работу после этого инцидента, расследование продолжается.