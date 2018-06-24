В США вернули более 500 детей мигрантам

Правительство Соединенных Штатов Америки вернуло 522 детей мигрантов их родителям. Детей разлучили с родителями в рамках политики "нулевой толерантности" в отношении лиц, которые нелегально пересекли американскую границу.

Об этом сообщает DW.

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В министерстве нацбезопасности США сообщили, что в течение следующих 24 часов со своими семьями будут воссоединены еще 16 детей.

"Небольшое количество детей" останутся разделенными со своими родителями, поскольку их случаи не связаны с политикой "нулевой толерантности", в частности в случаях, когда родственные связи детей и родителей не могут быть подтверждены, если родители являются преступниками или представляют угрозу для детей.

В соответствии с политикой "нулевой толерантности", детей нельзя содержать вместе с родителями под стражей.

Напомним, 20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет разделение семей нелегальных мигрантов в страну.