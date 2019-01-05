В США внимательно следят и готовы ответить, – эксперт о российских силах на границе с Украиной

Вашингтон следит за наращиванием Россией военной силы на оккупированном Донбассе. Администрация президента США Дональда Трампа не имеет внятной российской стратегии, однако такие действия Кремля спровоцируют ответ Вашингтона.

Об этом рассказал вице-президент американской консалтинговой группы по внешней политике Илан Берман изданию "Крым.Реалии".

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Эксперт отметил, что Соединенные Штаты реагируют на действия Путина в отношении Украины. В частности, в США осудили агрессию России, когда она открыла огонь по украинским военным катерам и захватила украинских военнослужащих.

Именно Россия пошла на эскалацию конфликта, требующего соответствующего ответа. И хотя в администрации Дональда Трампа, судя по всему, нет внятной российской стратегии, очевидно, что она готова ответить, если Москва будет, образно говоря, нарушать правила игры, что она и делает сейчас,

– сказал он изданию.

Берман подчеркнул, что в Вашингтоне внимательно следят за повышенной военной активностью России. Особенно тревожными являются признаки наращивания сил на границе с Украиной.

"Дальнейшие российские действия в этом направлении спровоцируют ответ со стороны США. Это очевидно, предыдущие действия администрации Трампа доказывают это", – заявил эксперт.

По его словам, российское давление на Украину уже стало поводом для введения санкций, и, скорее всего, "приведет уже в ближайшие месяцы к новым штрафным мерам против Кремля".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что Россия резко увеличила численность своих военных и вооруженной техники вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму. По его словам, Украина сейчас принимает все меры, чтобы предотвратить их полномасштабному вторжению.

В частности, недавно в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовали фото со спутника, на которых зафиксировано скопление российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", что неподалеку от оккупированного Севастополя.

Что произошло в Керченском проливе ?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.