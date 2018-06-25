В США впервые разрешили продавать лекарства на основе марихуаны

Управление по контролю за продуктами и лекарствами в США впервые одобрило продажу лекарств, которые изготовлены на основе марихуаны.

Об этом информирует Associated Press.

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Лекарство под названием Epidiolex предназначено для помощи больным двумя редкими видами врожденной эпилепсии.

The FDA has approved the first prescription drug made from marijuana to treat rare forms of epilepsy with a key ingredient that doesn't get patients high. https://t.co/Uo7LczVxaO — AP West Region (@APWestRegion) 25 червня 2018 р.

Препарат, который должен уменьшать судороги, был испытан на 500 добровольцах. В виде лекарств он продается как сироп со вкусом клубники.

Основным компонентом этого лекарственного средства является химическое вещество канабидиол, которо входит в состав конопли. Сам по себе канабидиол не вызывает наркотического опьянения.

Производство этого препарата начнется осенью.

К слову, накануне рекреационное использование марихуаны официально разрешили в Канаде.