В США впервые разрешили продавать лекарства на основе марихуаны
Управление по контролю за продуктами и лекарствами в США впервые одобрило продажу лекарств, которые изготовлены на основе марихуаны.
Об этом информирует Associated Press.
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Лекарство под названием Epidiolex предназначено для помощи больным двумя редкими видами врожденной эпилепсии.
Препарат, который должен уменьшать судороги, был испытан на 500 добровольцах. В виде лекарств он продается как сироп со вкусом клубники.
Основным компонентом этого лекарственного средства является химическое вещество канабидиол, которо входит в состав конопли. Сам по себе канабидиол не вызывает наркотического опьянения.
Производство этого препарата начнется осенью.
К слову, накануне рекреационное использование марихуаны официально разрешили в Канаде.