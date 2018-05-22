В США выпустили специальную монету к запланированной встрече Трампа и Ким Чен Ына
В Соединенных штатах Америки выпустили памятный знак в виде монеты к запланированному в июне саммиту с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Монета без номинала, выпущенная в стиле памятных жетонов. Пишет издание Vox.
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"Правительство США выпустило официальную памятную монету к саммиту президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, который еще не состоялся", – сообщает издание.
Напомним, власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.
Источник: 24 Канал
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