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      В США вышла из берегов река Миссисипи, вода затопила улицы: фото и видео

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      В США вышла из берегов река Миссисипи, вода затопила улицы
      В США вышла из берегов река Миссисипи, вода затопила улицы / Фото из открытых источников

      Защитные дамбы не выдержали паводка и река разлилась по улицам города Давенпорт. Так высоко – около 1,5 метра – Миссисипи не поднималась последние 25 лет.

      Спасательные экипажи подплывали на лодках к дверям зданий, чтобы эвакуировать людей.

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      Больше всего затопило четыре квартала центра города, а в некоторых местах вода достигала шести футов (1,8 метра – 24 канал). Несколько предприятий в этом районе были вынуждены закрыться, а работники пытались остановить воду мешками с песком.

      Мост, соединяющий Куинси (штат Иллинойс) и Западную Квинси (штат Миссури) закрыли еще в среду, 1 мая. Также перекрыли несколько дорог с двух сторон вдоль реки Миссисипи.

      Волонтеры помогали эвакуировать людей. В некоторых заведениях они следили за насосами и мешками с песком почти всю ночь, поэтому спали прямо на бильярдных столах. А местные учреждения жертвовали много топлива для откачивающих насосов.

       

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      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Новости США
      Источник: 24 канал
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