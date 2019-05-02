В США вышла из берегов река Миссисипи, вода затопила улицы: фото и видео

Защитные дамбы не выдержали паводка и река разлилась по улицам города Давенпорт. Так высоко – около 1,5 метра – Миссисипи не поднималась последние 25 лет.

Спасательные экипажи подплывали на лодках к дверям зданий, чтобы эвакуировать людей.

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Больше всего затопило четыре квартала центра города, а в некоторых местах вода достигала шести футов (1,8 метра – 24 канал). Несколько предприятий в этом районе были вынуждены закрыться, а работники пытались остановить воду мешками с песком.

@Weathermandavid flooding in Davenport IA leaves 1 dead due to drowning!! Flood walls broke cause evacuation for the city!! pic.twitter.com/egdHydfzYa — YouTube DRAMA (@YouTube88870430) 1 травня 2019 р.

A temporary barrier failed on Tuesday, sending the #MississippiRiver into downtown #Davenport, Iowa. The river is expected to crest this afternoon, inches shy of the record set during the great flood of 1993. pic.twitter.com/uOUr53HLY8 — AMHQ (@AMHQ) 1 травня 2019 р.

The Mississippi River inundated downtown Davenport, #Iowa, after a flood barrier failed. - ABC pic.twitter.com/0KJfYgiboO — BreakinNewz (@BreakinNewz01) 2 травня 2019 р.

Мост, соединяющий Куинси (штат Иллинойс) и Западную Квинси (штат Миссури) закрыли еще в среду, 1 мая. Также перекрыли несколько дорог с двух сторон вдоль реки Миссисипи.

Волонтеры помогали эвакуировать людей. В некоторых заведениях они следили за насосами и мешками с песком почти всю ночь, поэтому спали прямо на бильярдных столах. А местные учреждения жертвовали много топлива для откачивающих насосов.