В США вышла из берегов река Миссисипи, вода затопила улицы: фото и видео
Защитные дамбы не выдержали паводка и река разлилась по улицам города Давенпорт. Так высоко – около 1,5 метра – Миссисипи не поднималась последние 25 лет.
Спасательные экипажи подплывали на лодках к дверям зданий, чтобы эвакуировать людей.
Читайте также: Пасхальная непогода прокатилась Украине: огромный град и множество подтопленных домов
Больше всего затопило четыре квартала центра города, а в некоторых местах вода достигала шести футов (1,8 метра – 24 канал). Несколько предприятий в этом районе были вынуждены закрыться, а работники пытались остановить воду мешками с песком.
Мост, соединяющий Куинси (штат Иллинойс) и Западную Квинси (штат Миссури) закрыли еще в среду, 1 мая. Также перекрыли несколько дорог с двух сторон вдоль реки Миссисипи.
Волонтеры помогали эвакуировать людей. В некоторых заведениях они следили за насосами и мешками с песком почти всю ночь, поэтому спали прямо на бильярдных столах. А местные учреждения жертвовали много топлива для откачивающих насосов.