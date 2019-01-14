В США взорвали арену, где выступала команда НБА: видео
В Милуоки взорвали "Брэдли-центр" (Bradley Center), в котором в течение 30 лет выступала команда НБА "Милуоки Бакс".
Арену открыли в 1988 году. Ее вместимость на матчах НБА составляла почти 19 тысяч зрителей. Однако перед начала сезона 2018-2019 команда переехала в новое помещение – Fiserv Forum. Поэтому "Брэдли-центр" решили снести. Однако что именно будет построено на его месте – пока неизвестно.
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Видео взрыва в "Брэдли-центр"
Взорвали крышу "Брэдли-центр" в воскресенье, 13 декабря, утром. Взрывчатые вещества разрушили крышу центра и чашу для сидения, что облегчило работникам убирание мусора.
Видео уничтожения "Брэдли-центра"
Источник: 24 Канал
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