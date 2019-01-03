В США задержали мужчину, который обворовывал дома голливудских звезд на миллионы долларов: фото

Полиция США арестовала мужчину, причастного к серии ограблений домов голливудских знаменитостей. По словам правоохранителей, задержанного зовут Бенджамин Акерман, ему 32 года.

Об этом сообщает ВВС.

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Правоохранители утверждают, что перед ограблениями Акерман внимательно осматривал дома. Он делал вид потенциального покупателя, агента по недвижимости или даже представителя инвестиционной фирмы.

Когда мы поймали его, он был одет просто идеально. Он играл свою роль и был в этом очень искусен,

- рассказал детектив Джаред Тиммонс.

По словам детектива Тиммонса, обход Аккерманом домов, которые потом становились объектами нападений, – это лишь первый этап сложных операций, к которым прибегали преступники. Известно, что воры вмешивались в работу камер наблюдения.

Известно, что полицейские обыскали объекты недвижимости, которые принадлежат мужчине. Копы обнаружили там много похищенных предметов, которые в целом стоят миллионы долларов. Всего у Акермана изъяли около двух тысяч предметов. Среди них были картины, ювелирные изделия и дорогие вина.

К слову, среди знаменитостей, которые стали жертвами действий Акермана, – певцы Ашер и Адам Ламберт. Более того, в целом полиции известно о по крайней мере 13 кражах, к которым причастен задержанный Бенджамин Акерман.

Стоит добавить, что на полиция обнародовала фотографии найденных объектов в Twitter. Правоохранители рассчитывают, что это поможет найти их возможных владельцев.

In approximately 5 minutes we will be LIVE from LAPD Headquarters to announce the arrest of a suspect in a series of celebrity/high-end home burglaries pic.twitter.com/RRJgR9SNO5 — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 2, 2019

Сейчас расследование по этому делу продолжается. Полиция разыскивает других причастных к серии ограблений.