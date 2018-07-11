В США задержали второго подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

Полиция штата Флорида задержала второго подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, больше известного как XXXTentacion.

Об этом сообщил шериф штата Флорида в своем Twitter.

Читайте также: Конфликт в центре Одессы закончился стрельбой

Задержанным оказался 22-летний Майкл Боатрай, который ранее был фигурантом по делу о наркотиках.

Стрелец по делу убийства рэпера арестован,

– написал окружной шериф.

Арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

GUNMAN ARRESTED IN RAPPER’S MURDER | Broward County https://t.co/Zj7inBpOuW — Broward Sheriff (@browardsheriff) 11 липня 2018 р.

Напомним, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленники выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.

Кто такой XXXTentacion?

Американский рэпер (настоящее имя – Джасей Дуэйн Онфрой) имел дурную славу и проблемы с законом из-за обвинений в насилии. Относительно него продолжался суд из-за избиения беременной женщины. Также его заявления в прессе отмечались особенно кровавыми рассказами.



XXXTentacion записал два полноформатных альбома.