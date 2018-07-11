В США задержали второго подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion
Полиция штата Флорида задержала второго подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, больше известного как XXXTentacion.
Об этом сообщил шериф штата Флорида в своем Twitter.
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Задержанным оказался 22-летний Майкл Боатрай, который ранее был фигурантом по делу о наркотиках.
Стрелец по делу убийства рэпера арестован,
– написал окружной шериф.
Арестован второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Напомним, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленники выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.
Кто такой XXXTentacion?
Американский рэпер (настоящее имя – Джасей Дуэйн Онфрой) имел дурную славу и проблемы с законом из-за обвинений в насилии. Относительно него продолжался суд из-за избиения беременной женщины. Также его заявления в прессе отмечались особенно кровавыми рассказами.
XXXTentacion записал два полноформатных альбома.