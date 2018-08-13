В США зафиксировали самый высокий темп роста инфляции за последние 10 лет

В июле потребительские цены в США показали самый высокий рост за последнее десятилетие и превысили рыночные прогнозы, заставив Федеральную резервную систему (FED) вдвое повысить процентные ставки.

Об этом сообщает Financial Times.

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Издание отмечает, что базовая инфляция в стране за июль этого года выросла на 2,4% в годовом исчислении. Это стало самым быстрым темпом инфляции в США с сентября 2008 года и превысило прогнозы рынка. Однако, в июньском квартале экономика Америки выросла на 4,1%, а уровень безработицы приблизился к самому низкому показателю за последние 18 лет, говорится в статье.

В то же время ожидается, что повышение тарифов в рамках торговой войны с ЕС и Китаем, в которой оказались США, в будущем также скажется на потребительских ценах в стране.

"За исключением резкого роста торговой напряженности, которая может нарушить экономическую активность, мы предполагаем еще два повышения ставок Федеральной резервной системой до конца года", – объяснил для FT председатель системы Джером Пауэлл.

Что такое Индекс потребительских цен (ИПЦ)?

ИПЦ измеряет изменение цен товаров и услуг с точки зрения потребителя.

Это ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и инфляции в США.