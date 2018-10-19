12:55
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      В США зафиксировали вспышку опасной редкой болезни

      234 Читати новину українською
      В США зафиксировали вспышку опасной редкой болезни
      В США зафиксировали вспышку опасной редкой болезни / neurocenter.kiev.ua

      Американские врачи бьют тревогу, ведь за 2018 год зафиксировали рост заболеваемости острым вялым миелитом – редкой болезнью, которая поражает нервную систему у детей.

      Об этом заявили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, сообщает издание Science Alert.

      По симптомам и протиканию загадочная болезнь напоминает полиомиелит. В 2018 году уже зарегистрировано 127 случаев с подтвержденным диагнозом.

      Читайте также: Вспышка кори на Ивано-Франковщине: заболели вакцинированные дети

      Несмотря на усилия ученых, которые проводят лабораторные и другие тесты, причина большинства случаев заболевания остается неясной.

      Возбудители болезни до сих пор остаются неизвестными, врачи пока рассматривают среди причин вирусы, токсины и генетические нарушения.

      Рост количества больных наблюдается с 2014 года, а пики приходятся на август и сентябрь. Согласно прогнозам медиков, заболевание продолжит распространяться. На сегодня случаи заболевания острым вялым миелитом зарегистрированы в 22 штатах Америки.

      Больные, преимущественно дети до 18 лет и младше, средний возраст пациентов составляет 4 года. Пока не существует специальных препаратов для лечения болезни, также отсутствуют вакцины. Заболевание поражает спинной мозг и может приводить к пожизненному параличу.

      В США зафиксировали вспышку опасной редкой болезни – видео

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новости США Дети Лечение Медицина Инфекция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
       20 сентября , 19:30
      В Украине начали по-новому начислять больничные
       1 октября , 19:37
      Можно ли перевозить пациента ногами вперед: объяснения Супрун
       20 сентября , 12:21
      В Украине ожидается мощная эпидемия кори
       29 мая , 17:28
      Минздрав озвучил план действий в борьбе против неэффективных лекарств
       13 сентября , 14:15
      В Тернопольской области зафиксировали еще один случай ботулизма
       31 июля , 15:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук