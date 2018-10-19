Американские врачи бьют тревогу, ведь за 2018 год зафиксировали рост заболеваемости острым вялым миелитом – редкой болезнью, которая поражает нервную систему у детей.

Об этом заявили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, сообщает издание Science Alert.

По симптомам и протиканию загадочная болезнь напоминает полиомиелит. В 2018 году уже зарегистрировано 127 случаев с подтвержденным диагнозом.

Читайте также: Вспышка кори на Ивано-Франковщине: заболели вакцинированные дети

Несмотря на усилия ученых, которые проводят лабораторные и другие тесты, причина большинства случаев заболевания остается неясной.

Возбудители болезни до сих пор остаются неизвестными, врачи пока рассматривают среди причин вирусы, токсины и генетические нарушения.

Рост количества больных наблюдается с 2014 года, а пики приходятся на август и сентябрь. Согласно прогнозам медиков, заболевание продолжит распространяться. На сегодня случаи заболевания острым вялым миелитом зарегистрированы в 22 штатах Америки.

Больные, преимущественно дети до 18 лет и младше, средний возраст пациентов составляет 4 года. Пока не существует специальных препаратов для лечения болезни, также отсутствуют вакцины. Заболевание поражает спинной мозг и может приводить к пожизненному параличу.

В США зафиксировали вспышку опасной редкой болезни – видео

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.