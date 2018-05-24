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УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ

В США заговорили об ускорении санкций из-за эскалации на Востоке

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Санкции
Санкции / Фото из открытых источников

Во время слушаний в комитете Сената по международным отношениям сенатор США Джин Шагин подняла вопрос эскалации насилия на востоке Украины.

Об этом пишет "Голос Америки".

Она отметила, что на этой неделе получила сообщение о возобновлении боевых действий на востоке Украины.

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"Что мы делаем для деэскалации ситуации и как нынешняя нестабильность в восточной Украине влияет на бюджетный запрос?", – спросила сенатор Шагин у госсекретаря США Майка Помпео.

В ответ он заверил сенатора, что США пытаются работать со всеми сторонами над тем, чтобы остановить насилие.

Прилагаются многосторонние усилия. Я бы хотел видеть больше поддержки от наших европейских партнеров. Нужно много от всех для того, чтобы прекратить там конфликт, 
– сказал он.

Помпео также утвердительно ответил на вопрос Шагин о возможности ускорения санкций против России из-за эскалации насилия на востоке Украины.

Теги: Новости Украины Санкции Война на Донбассе Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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