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      В США заинтересовались угольной компанией Ахметова: она нарушала безопасность труда

      2 Читати новину українською
      Ринат Ахметов / EPA

      Еще в сентябре 2018 года Комитет по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США начал изучать детали соглашения, участие в котором принимала компания украинского олигарха Рината Ахметова. Речь идет о Pocahontas Coal Company LLC. А подписали они это соглашение с управлением охраны труда в горнодобывающей промышленности Министерства труда США.

      Об этом говорится в совместном материале общественного объединения "Центр противодействия коррупции", программы "Схемы" (Радио Свобода) и "Украинской правды".

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      По словам журналистов, Конгресс начал интересоваться этим вопросом после того, как управление отменило статус "систематического нарушителя" для шахты Affinity Mine в США. Собственно здесь добывает уголь компания Ахметова.

      Pocahontas Coal Company LLC – одна из дочерних компаний американского угольного предприятия "United Coal Company", входящей в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова. Эта компания с 2006 года добывает уголь на шахте Affinity Mine в Западной Вирджинии.

      В 2013 году на этой шахте в течение двух недель погибли двое шахтеров. Причиной одной из трагедий стали некачественные запчасти подъемника, на котором горняки спустились под землю. В ходе расследования управление охраны труда выяснило, что Pocahontas Coal Company LLC систематически нарушает обязательные стандарты безопасности труда. Также по результатам расследования управления шахте присвоили статус нарушителя – Pattern of Violations (POV), который закрепился за ней на следующих пять лет.

      Из-за этого шахта попала под усиленный контроль регулятора. И, если в течение трех месяцев после присвоения такого статуса, управление фиксирует на этой шахте любые новые нарушения, то имеет право издать приказ о выводе шахтеров и соответственно остановке добычи угля. А это уже, подчеркивают журналисты, серьезные финансовые потери для владельца шахты.

      В конце концов Pocahontas Coal Company LLC через суд пыталась отменить этот статус, но ей ничего не удалось. Более того, ежегодно управление фиксировало на шахте новые нарушения и, по подсчетам комитета Конгресса, за пять лет таких нарушений набралось 265.

      Несмотря на это, регулятор пошел на уступки, и летом 2018 года управление охраны труда заключило с Pocahontas Coal Company LLC мировое соглашение и отменило проблемный статус. Именно в этом году вышеуказанный комитет Палаты представителей заинтересовался соглашением между управлением охраны труда в горнодобывающей промышленности и фирмой Ахметова. В частности, комитет обратился в управление труда с просьбой предоставить подробную информацию о встрече с представителями угольной компании Ахметова.

      В своем письме представители органа выразили сомнения относительно законности сделки с компанией Ахметова. Также они попросили указать точную дату полной проверки шахты, во время которой управление не выявило ни одного нарушения. Ведь только в таком случае управление имело право отменить проблемный статус.

      ​Обратите внимание! Фирташ и Ахметов нарушают европейские санкции: какие компании продолжают работать в Крыму

      Заметим, что расследование комитета Конгресса из компании длится уже более года.

      Смотрите видео проекта "Схемы: коррупция в деталях" о двойных правилах олигарха Ахметова

       

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      23 января
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Угольная промышленность Новости США Ринат Ахметов Новости Украины
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