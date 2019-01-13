В США заявили, что готовы провести второй саммит с КНДР и назвали дату: ответ за Пхеньяном

Соединенные Штаты предложили Северной Корее провести вторую встречу президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме в феврале 2019 года.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на японскую газету "Иомиури".

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Пхеньян пока рассматривает это предложение, но еще не дал на него официального ответа, отмечает издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее, 2 января США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как тот выразил готовность встретиться с ним в любое время.

Напомним, свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-го в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того переговоры о денуклеаризации полуострова зашли в тупик. Тогда лидеры обеих стран говорили, что это надо сделать, но не дали ответ на главный вопрос – как именно можно освободить полуостров от ядерного оружия.

Несмотря на это, следует заметить, что в конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери". Также в сентябре Ким Чен Ын, и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.

Добавим, что Дональд Трамп неоднократно рассказывал о свои усилия в переговорах Вашингтона с КНДР. Трамп считает переписку с ким Чен Ином "успешной", а письма лидера Северной Кореи называет "невероятными".