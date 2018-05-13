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В США заявили о хакерской атаке из Украины на сайт местных выборов

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В США заявили о хакерской атаке из Украины на сайт местных выборов
В США заявили о хакерской атаке из Украины на сайт местных выборов / 7oclock.info

1 мая в ходе выборов мэра округа округа Нокс (штат Теннесси) сайт выборного комитета вывели из строя на час. Случилось это в результате хакерской атаки, проведенной с IP-адреса, зарегистрированного в Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам заместителя директора по информационным технологиям округа Нокс Дэвида Болла, говорится о кибератаке, последствия которой были усилены "подозрительно большим количеством иностранных пользователей", которые запросили доступ на сайт.

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Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного вмешательства с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел,
– отметил Болл.

Он добавил, что запросы на доступ на сайт 1 мая поступали от пользователей из около 100 стран.

При этом Болл заверил, что кибератака не нанесла никакого вреда голосованию и подведению итогов.

Добавим, что сайт не функционировал в течение примерно 1 часа после закрытия избирательных участков. Обнаружить источник атаки помогла специальная программа Sword & Shield.

Теги: Новости Украины Новости США Хакерская атака Кибербезопасность хакеры Выборы в США
Источник: 24 Канал
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