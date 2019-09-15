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      В США закончили обучение украинские моряки, которые будут служить на катерах класса Island: фото

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      В США закончили обучение украинские моряки, которые будут служить на катерах класса Island: фото
      / Посольство Украины в США

      Церемония выпуска украинских моряков проходила в американском городе Балтимор. Военные проходили специальные учения для прохождения службы на патрульных катерах Island.

      В посольстве Украины в США отметили, что моряки будут служить на катерах "Славянск" и "Старобельск".

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      Церемония выпуска состоялась в Базе береговой охраны "Балтимор". Выпускников поздравили посол Украины в США Валерий Чалый, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко и контр-адмирал США Джозеф Войводич.

      Кроме того Чалый вручил работникам береговой охраны США почетные подарки.

      Теперь корабли вместе с подготовленными экипажами готовы усилить способности ВМС Украины,
      – отмечается в сообщении.

      Патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" типа Island Украина получила от США 27 сентября 2018.


      Катера береговой охраны США типа Island / Фото Укроборонпром

      После завершения обучения украинскими моряками катера и военные отправятся в Украину.

      Ранее в Укроборонпроме уже заявили о намерении модернизировать катера, переданы США.

      Что известно об американских катера для Украины?Катера типа Island – быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 два таких катера были переданы Соединенными Штатами Военно-морским силам Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Новости США
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