В США закончили обучение украинские моряки, которые будут служить на катерах класса Island: фото

Церемония выпуска украинских моряков проходила в американском городе Балтимор. Военные проходили специальные учения для прохождения службы на патрульных катерах Island.

В посольстве Украины в США отметили, что моряки будут служить на катерах "Славянск" и "Старобельск".

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Церемония выпуска состоялась в Базе береговой охраны "Балтимор". Выпускников поздравили посол Украины в США Валерий Чалый, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко и контр-адмирал США Джозеф Войводич.

Кроме того Чалый вручил работникам береговой охраны США почетные подарки.

Теперь корабли вместе с подготовленными экипажами готовы усилить способности ВМС Украины,

– отмечается в сообщении.

Патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" типа Island Украина получила от США 27 сентября 2018.



Катера береговой охраны США типа Island / Фото Укроборонпром

После завершения обучения украинскими моряками катера и военные отправятся в Украину.

Ранее в Укроборонпроме уже заявили о намерении модернизировать катера, переданы США.

Что известно об американских катера для Украины?Катера типа Island – быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 два таких катера были переданы Соединенными Штатами Военно-морским силам Украины.