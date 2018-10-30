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      В США застрелили рэпера Young Greatness

      27 Читати новину українською
      Young Greatness
      Young Greatness / billboard

      Рэпер Теодор Джонс, более известный под псевдонимом Young Greatness, погиб в понедельник в Новом Орлеане штат Луизиана.

      Об этом сообщило издание Billboard.

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      Отмечается, что неизвестный мужчина выстрелил в музыканта. Инцидент произошел около 1:35 по местному времени.

      Друг погибшего, рэпер P Town Moe, рассказал, что Джонс не был связан с криминалом – "его волновали только музыка и родная дочь".

      Полиция разыскивает двух подозреваемых. Причины убийства музыканта пока не известны.

      Кто такой Young Greatness?Родился в 1984 году в Новом Орлеане. Его композиция Moolah в 2016 году заняла восемьдесят пятой позиции в чарте Billboard Hot 100.

      Смотрите видео Young Greatness - Moolah:

       

      Теги: Музыка Криминальные новости LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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