В США застрелили рэпера Young Greatness

Рэпер Теодор Джонс, более известный под псевдонимом Young Greatness, погиб в понедельник в Новом Орлеане штат Луизиана.

Об этом сообщило издание Billboard.

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Отмечается, что неизвестный мужчина выстрелил в музыканта. Инцидент произошел около 1:35 по местному времени.

Друг погибшего, рэпер P Town Moe, рассказал, что Джонс не был связан с криминалом – "его волновали только музыка и родная дочь".

Полиция разыскивает двух подозреваемых. Причины убийства музыканта пока не известны.

Кто такой Young Greatness?Родился в 1984 году в Новом Орлеане. Его композиция Moolah в 2016 году заняла восемьдесят пятой позиции в чарте Billboard Hot 100.

Смотрите видео Young Greatness - Moolah: