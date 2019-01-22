В США ждут, когда РФ изменит свое поведение в отношении Украины: заявление Помпео

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США ждут, когда Россия изменит свою внешнюю политику, в частности в контексте Украины. Он отметил, что в США не стремятся быть вечными соперниками с РФ.

Об этом Помпео сказал во время телемоста перед участниками Международного экономического форума в Давосе.

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Мы ждем, когда Россия начнет менять свое поведение: как в вопросе Украины, так и в тех усилиях, которые она прилагала, чтобы повлиять на выборы в США и по всему миру,

– подчеркнул он, отметив, что это не поведение страны, которая хочет быть частью международного сообщества.

По словам Помпео, Россия и США не обречены быть вечными соперниками, как это было в годы "холодной войны", однако ввиду того, что обе страны имеют мощный ядерный арсенал, они обязаны общаться, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия.

Помпео добавил, что США также ждут, когда Россия вернется "к правильному курсу действий", который приведет к "верховенству закона, порядка и свободы".

"Если они сделают это, я уверен, наши страны смогут процветать и развиваться бок о бок. Мы не обречены быть антагонистами. Мы можем достичь большего", – добавил госсекретарь США.

Выступление Помпео во время телемоста в Давосе: видео

Напомним, отношения США и России заметно осложнились в 2018 году. В частности, это произошло на фоне расследований о вмешательстве России в президентские выборы в США в течение 2015-2016 годов, а также заявления Дональда Трампа о выходе из ракетного договора, который связывал США и Россию, из-за несоблюдения его условий последней. Кроме этого, обостряют отношения двух государств и постоянные конфликты России с Украиной.

С чего началось "русское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и почему США из него выходят?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.



В октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.



4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.