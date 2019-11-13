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      В США журналисты начали раскрывать данные о своих зарплатах: цифры

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      Сколько зарабатывают американские журналисты
      Сколько зарабатывают американские журналисты / ranok.ictv.ua

      Журналисты из разных средств массовой информации США устроили акцию. Они начали распространять данные о размере своих зарплат для того, чтобы пролить свет на разницу в оплате труда.

      Детальный размер зарплаты описывают в электронной таблице, пишет Bloomberg. При этом автор статьи остается неизвестным.

      Интересно: Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился

      Что перечисляют журналисты:

      • название медиа;
      • зарплату;
      • опыт работы;
      • должностные обязанности;
      • можно указать еще свою гендерную и этническую принадлежность.

      Работники СМИ считают, что знания – это сила.

      Не было бы замечательно знать, что делают ваши коллеги, сколько они получают, чтобы вы могли использовать это для возможности повышения заралат?
      – указано в документе.

      Акцию устроили для того, чтобы помочь друг другу. Зарплата американских журналистов колеблется от 28 до 400 тысяч долларов в год.

      Сколько зарабатывают журналисты в США:

      • заместитель редактора New York Times зарабатывает 145 тысяч долларов в год;
      • штатный автор в Vice получает 62 тысячи долларов в год;
      • редактор CNN зарабатывает 110 тысяч долларов плюс бонус;
      • сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в штате Айова получает 33 тысячи долларов в год;
      • женский редактор в Vox Media зарабатывает 400 тысяч долларов в год.

      Полный список смотрите по ссылке.

      Заметим, что средняя зарплата украинцев повышается с каждым годом. В 2020 году она составит почти 13 тысяч, а к концу 2022 года – более 16 тысяч гривен.

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Деньги Новости США СМИ Журналисты Зарплата
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