В США журналисты начали раскрывать данные о своих зарплатах: цифры
Журналисты из разных средств массовой информации США устроили акцию. Они начали распространять данные о размере своих зарплат для того, чтобы пролить свет на разницу в оплате труда.
Детальный размер зарплаты описывают в электронной таблице, пишет Bloomberg. При этом автор статьи остается неизвестным.
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Что перечисляют журналисты:
- название медиа;
- зарплату;
- опыт работы;
- должностные обязанности;
- можно указать еще свою гендерную и этническую принадлежность.
Работники СМИ считают, что знания – это сила.
Не было бы замечательно знать, что делают ваши коллеги, сколько они получают, чтобы вы могли использовать это для возможности повышения заралат?
– указано в документе.
Акцию устроили для того, чтобы помочь друг другу. Зарплата американских журналистов колеблется от 28 до 400 тысяч долларов в год.
Сколько зарабатывают журналисты в США:
- заместитель редактора New York Times зарабатывает 145 тысяч долларов в год;
- штатный автор в Vice получает 62 тысячи долларов в год;
- редактор CNN зарабатывает 110 тысяч долларов плюс бонус;
- сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в штате Айова получает 33 тысячи долларов в год;
- женский редактор в Vox Media зарабатывает 400 тысяч долларов в год.
Полный список смотрите по ссылке.
Заметим, что средняя зарплата украинцев повышается с каждым годом. В 2020 году она составит почти 13 тысяч, а к концу 2022 года – более 16 тысяч гривен.
Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / инфографика 24 канала