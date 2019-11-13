В США журналисты начали раскрывать данные о своих зарплатах: цифры

Журналисты из разных средств массовой информации США устроили акцию. Они начали распространять данные о размере своих зарплат для того, чтобы пролить свет на разницу в оплате труда.

Детальный размер зарплаты описывают в электронной таблице, пишет Bloomberg. При этом автор статьи остается неизвестным.

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Что перечисляют журналисты:

название медиа;

зарплату;

опыт работы;

должностные обязанности;

можно указать еще свою гендерную и этническую принадлежность.

Работники СМИ считают, что знания – это сила.

Не было бы замечательно знать, что делают ваши коллеги, сколько они получают, чтобы вы могли использовать это для возможности повышения заралат?

– указано в документе.

Акцию устроили для того, чтобы помочь друг другу. Зарплата американских журналистов колеблется от 28 до 400 тысяч долларов в год.

Сколько зарабатывают журналисты в США:

заместитель редактора New York Times зарабатывает 145 тысяч долларов в год;

штатный автор в Vice получает 62 тысячи долларов в год;

редактор CNN зарабатывает 110 тысяч долларов плюс бонус;

сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в штате Айова получает 33 тысячи долларов в год;

женский редактор в Vox Media зарабатывает 400 тысяч долларов в год.

Полный список смотрите по ссылке.

Заметим, что средняя зарплата украинцев повышается с каждым годом. В 2020 году она составит почти 13 тысяч, а к концу 2022 года – более 16 тысяч гривен.



Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / инфографика 24 канала