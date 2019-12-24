В СССР все люди были здоровыми и жили очень долго: разоблачаем очередной миф

Разоблачением очередного мифа любителей СССР, который кочует из форума в форум и из блога в блог – якобы в СССР все люди были здоровыми, почти ничем не болели и жили очень долго – не чета современным.

"А сейчас что? ГМО наелись, за компьютером спину испортили, на лавочке посидеть и в домино поиграть у подъезда не вышли – вот и здоровья никакого нет!" – выступают в комментариях со своими сказками фанаты совка.

На самом же деле все было с точностью до наоборот – среднестатистическое здоровье среднего человека в СССР было значительно хуже, чем в наши с вами дни – и это связано с множеством факторов, о которых я расскажу вам в сегодняшнем посте, перечислив их в отдельных разделах поста.

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Сегодня разоблачаем миф о каком-то там "особом здоровье" людей в СССР.

Плохое питание

Начнем с того, что является чуть ли не главной (по крайней мере – одной из основных) составляющих здоровья – питании. Правильное питание очень важно для поддержания нужного баланса жира и мышц в организме – даже если вы каждый день занимаетесь атлетической гимнастикой, но при этом неправильно питаетесь – то никакого толка не будет, питание это примерно 50% важности в деле достижения нормального телосложения – тренировки занимают лишь 25%, и еще 25% – режим дня.

Так вот, в совке с более-менее правильным питанием все было очень плохо. Среднестатистический советский человек потреблял очень мало белка – так как нормальное мясо и рыба были дефицитом, даже обычную курятину (которая свободна продается в любых странах третьего мира) было не достать, не говоря уже о каких-то там морепродуктах – их не было вовсе. Дефицитом были и нормальные овощи/фрукты – что-то более-менее свежее можно было купить только в летнее время года, тогда как зимой огурцы и помидоры на много месяцев пропадали из магазинов – именно поэтому в совке все и занимались "закатками", закатывая с лета в трехлитровые банки помидоры и огурцы.

Вместо этого стол среднего советского человека был пресыщен так называемыми "медленными углеводами" – множеством всевозможных каш, макаронных изделий, хлеба, картошки, а также изделий их теста. Эти продукты давали много энергии на целый день и оставляли ощущение сытости, но вместе с тем несли для организма мало полезного – о чем в СССР никто особо не задумывался – сыт сегодня, да и ладно. Кстати, отчасти именно поэтому "лучшее в мире советское мороженое" казалось таким вкусным – народ в СССР жил в перманентном дефиците белка, и любой продукт с молочным протеином (мороженое, сухое молоко, сгущенка, конфеты "сливочная помадка") казался чем-то невероятно вкусным.

В результате такого многолетнего плохого и неправильного питания люди получали "классические советские фигуры" – мужчины были либо тощими, с явным недостатком мышечной массы и торчащими ребрами, либо одутловатыми, с ярко выраженным брюшком и намечающимися проблемами с опорно-двигательным аппаратом (гипертрофированными лордозом/кифозом). Человека нормального сложения встретить было не так-то и просто – чаще всего фигуры отражали многолетнее неправильное питание, которое в СССР было нормой.

Отсутствие спорта

Да-да, вы не ослышались – именно отсутствие спорта. Действительно – в массовой культуре СССР пропагандировал себя как невероятно спортивную державу, постоянно рисовал плакаты с легкоатлетами и футболистами, а также придумывал лозунги вроде "О спорт – ты мир!" и "Молодежь – на стадионы!". На самом деле вся эта спортивная петрушка была нужна в СССР только лишь для пропаганды советского образа жизни (мол, в СССР все спортивные благодаря Компартии и верному курсу), но в общем-то она имела мало общего с жизнью 95% населения.

Давайте скажем честно – кроме детей на физкультуре и профессиональных спортсменов спортом в СССР никто не занимался. Еще в институтских и всяких других комсомольских секциях человека могли заставить получить разряд по какой-нибудь там стендовой стрельбе или лыжам – но после окончания ВУЗа человек в 95% случаев забывал о своем увлечении и завязывал со спортом навсегда. Максимум, что могли себе позволить советские граждане – какую-нибудь бестолковую утреннюю гимнастику (либо такую же дневную, называемую "производственной"), которая состояла из абсолютно бесполезных и никчемных двух притопов, трех прихлопов и вращения зада вокруг собственной оси.

Проще говоря – в СССР не было никакой культуры постоянного поддержания здоровья при помощи спорта. Да, отдельные энтузиасты ходили в бассейн, на тренировки по легкой атлетике и катались на лыжах зимой – но это был весьма небольшой процент граждан. Основная же масса предпочитала проводить свое свободное время в кухонных посиделках либо развалившись перед телевизором с газетой – из-за чего уже к 45-50 годам получала проблемы с ногами, спиной и прочее подобное.

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Плохая "бесплатная" медицина

Медицина в СССР считалась "бесплатной", но на самом деле таковой не была – точно так же, как и в случае с "бесплатными" квартирами, медицинский бюджет формировался из общего бюджета СССР – а значит, из налогов всех работающих граждан. Тем не менее, медицина считалась "бесплатной", и лучше всего это было видно по отношению медицинского персонала к гражданам – отношение было часто хамским, формальным и в стиле "вам что, больше всех надо? Берите, что дают, а то и этого не будет! Следующий". В недавнем посте я уже рассказывал о советской стоматологии – большинство тезисов оттуда, касающихся качества материалов и обслуживания, можно перенести и на остальную медицину.

Помимо этого, о хреновом качестве советской медицины говорит также существование в СССР целого пласта "параллельной народной медицины" – когда советские эскулапы не могли вылечить ту или иную болячку или лечили человека вообще не от того, что у него болит – он обращался к так называемой народной медицине а-ля "одна древняя бабушка знает, как это вылечить лучше".

Все эти рецепты, надо которыми сейчас все смеются в интернете – вроде тех, что подорожник надо прикладывать ко лбу в 12 часов дня, а лопух в 12 часов ночи к жопе – все они пошли еще из совка. Из-за отсутствия нормальных лекарств и средств диагностики народ изобретал собственные методы лечения из подручных средств – которые можно было найти на огороде или в шкафу. Все эти бесконечные домашние настойки, отвары, смеси, сода, хлорка, эмульсии и чайный гриб, подаваемые как панацеи от всех болезней – все это родилось в СССР. Кстати, вот вам еще один из признаков типичного совка – он обязательно верит, что от той или иной болезни есть какое-то народное средство, при помощи которого вроде бы вылечилась подруга жены товарища знакомого двоюродного брата, и которое "власти скрывают от народа". Все голодальщики, сыроеды и прочие пищевые экстремалы – тоже чаще всего латентные совки.

В общем, медицина в СССР была очень так себе, о чем говорит и состояние зубов, и общий внешний вид "благополучных советских граждан".

Тяжелая работа

Помимо неправильного питания, отсутствия спорта и некачественной медицины – на здоровье советского человека влияла также и тяжелая работа. Несмотря на все россказни о какой-то там "механизации", ручной труд (и часто очень тяжелый) оставался в СССР основной всей экономики – причем женщины привлекались к тяжелому труду (вроде рытья канав или укладывания шпал) наравне с мужчинами.

Как какая-то особая долесть, в СССР подавались так называемые трудовые подвиги – это когда человек, не щадя своего здоровья, рвал на работе в три смены, выполняя "несколько норм плана". Про то, какое здоровье человек получал из-за этого в итоге – никто не думал и не говорил. "Сгореть на работе" считалось чем-то почетным – если тебя вынесли из цеха после смены – так ты молодец, пожертвовал собой ради "общего блага на Земле и будущего Коммунизма", а что с тобой при этом случилось – наплевать. Что самое интересное – такое рвачество в итоге обходилось государству дороже – так как человек раньше времени подрывал здоровье и не мог больше работать, выходя на пенсию по инвалидности.

Помимо тяжелой работы, на здоровье также негативным образом влияли и сами советские предприятия – заводы строились абсолютно без учета влияния на экологию, и часто советские моногорода (которых особенно много в азиатской части РСФСР) жили, буквально окутанные смогом заводских выхлопов – в то время это никого не волновало...

Эпилог

Ну что тут сказать? Как видите – реальная жизнь в СССР и реальные советские люди стояли очень далеко от тех картин, которые рисовали пропагандисты. Из-за плохого питания и экологии среднестатистический советский человек уже к 35-40 годам терял часть зубов, из-за отсутствия спорта и наличия вредных привычек (в СССР все мужчины и немалая часть женщин курили) уже к 50-55 годам обзаводился брюшком и вечно согнутой спиной, а к 60 годам чаще всего превращался в старика.

В наши дни все иначе – и питание другое, и работа не такая тяжелая, и люди наконец-то поняли, что здоровье – это не десяток таблеток, прописанных врачом, а постоянная, в течение всей жизни, работа над собой.

Такие дела.

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