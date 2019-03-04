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      Ян Валетов

      В СССР жилось лучше?

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      Даже сейчас в ХХІ веке есть те, кому в СССР было лучше
      Даже сейчас в ХХІ веке есть те, кому в СССР было лучше / Фото из открытых источников

      Имел счастье пообщаться с любителями и защитниками СССР. Их, некрофилов, много. Впечатление, что они размножаются почкованием. Я уже устал объяснять, что не просто не люблю СССР, а весьма аргументированно его не люблю.

      Жил при том режиме, причем, не внизу социальной лестницы, но врагам своим не пожелаю такой жизни.

      Сложно спорить об СССР с женщиной из Челябинска, живущей в Англии, явно не заставшей по возрасту эпоху развитого социализма. Англия, оказывается, недемократично обвиняет в покушении на Скрипалей ее бывшую родину – вот она, лживая свобода слова! Отсутствие демократии, засилье диктатуры! А в Союзе были социальные гарантии! Причем, обратно в Челябинск дама не хочет, она любит родину сильно, но издалека. Клинической случай.

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      Или мой постоянный оппонент, которому в 1992 было 18 лет. Мне в тот момент было 29. Разница по годам невелика, но по опыту проживания в тюрьме народов – пропасть. Но спорим о вкусе бананов...

      Кстати, таких вот, знающих то время по рассказам дедушек, или по взгляду над тарелкой с манной кашей, полно.

      Яркий пример, подтверждающий мою правоту, нашел сегодня. Дочь Сталина в 1967 году пришла в американское посольство в Индии и уехала в Штаты, где вышла замуж за американца. Не понравилась ей страна, которую строил ее бездарный папашка, угробивший десятки миллионов людей. Внучка Сталина вообще по-русски не говорит.

      Сын Хрущева в 1991 году, как только выдалась возможность, сразу же свалил в Штаты, которые так хаял его отец. Внучка по линии второго сына также живет в США.

      Сын и дочь Андропова, председателя КГБ и Генсека СССР, оба живут в США и в ус не дуют.

      Племянница Брежнева живет в Калифорнии.

      Дочь идеолога позднего коммунизма Суслова с детьми живет в капиталистической Австралии.

      Дочь Горбачева живет в Сан-Франциско. Внучка – в Германии.

      Никто из них не уехал на Кубу или в Северную Корею. Даже в Китай. Всем им хорошо в капиталистических странах с демократией. В Россию никто возвращаться не думает.

      Странный выбор, правда? Или не странный?

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      Автор: Ян Валетов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации СССР
      Источник: Facebook
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