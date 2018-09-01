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В Стамбуле начался собор Константинопольской церкви: на нем рассмотрят предоставление Томоса УПЦ

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В Стамбуле начался собор, на котором решат, предоставлять ли Украине Томос
В Стамбуле начался собор, на котором решат, предоставлять ли Украине Томос / hromadske

1 сентября начался Архиерейский собор Константинопольской церкви в Стамбуле. Туда прибыло более ста епископов со всего мира. Главной темой собора должно стать предоставление украинской Православной церкви автокефалии.

Об этом сообщает "Громадське".

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Отмечается, что собор открыл патриарх Константинополя Варфоломей.

Собор продлится до 3 сентября. Вопрос Украины должны рассматривать в воскресенье, 2 сентября, во второй половине дня. Если при обсуждении идею предоставления автокефалии Украины поддержит большинство иерархов – тогда для предоставления Томоса УПЦ не будет никаких процедурных препятствий.

По информации издания, после консультаций с епископами со всего мира, Константинопольский патриархат Варфоломей может окончательно определить сроки предоставления Томоса Киеву.

Напомним, 31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Турции УПЦ КП религия
Источник: 24 Канал
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