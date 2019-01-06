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      В Стамбуле продолжается служба, во время которой Украине должны вручить Томос: фото

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      Украинцы у стен патриаршего храма Святого Георгия в Стамбуле
      Украинцы у стен патриаршего храма Святого Георгия в Стамбуле / 24 канал

      В Стамбуле проходит служба, во время которой состоится церемония передачи Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

      Отметим, что святая литургия проходит в патриаршем храме Святого Георгия.

      Читайте также: Опубликован полный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

      После нее Томос передадут предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию.

      На литургии присутствуют члены укаинской делегации. В частности, Президент Украины Петр Порошенко с женой и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
      Журналисты 24 канала отсняли уникальные кадры из Константинополя перед началом божественной литургии и передачей Украине Томоса.

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      Томос автокефалія Україна Константинополь Стамбул
      Фото из Стамбула, где 6 января Православной церкви Украины передадут Томос

       

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      ​15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Теги: Православная церковь Украины Религия Томос Новости Украины Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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