В Стамбуле водитель автобуса влетел в остановку и напал с ножом на людей – фото и видео

В Стамбуле водитель городского автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей, которые пытались помешать его бегству. Злоумышленника уже задержали.

Турецкая полиция заявила, что 33-летнего водителя автобуса задержали после того, как он прыгнул в море, чтобы попытаться скрыться с места инцидента. Об этом сообщает турецкая служба BBC.

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В результате инцидента пострадали 13 человек, включая человека, который получил колотую рану, когда пытался не допустить бегство водителя. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция заявила, что среди пострадавших были трое граждан Ирана и двое детей.

На месте инцидента работают полицейские и медики / фото DHA

Пока неизвестно, умышленно ли водитель въехал в остановку. Полиция заявила, что начато расследование.



Водителя автобуса задержали / фото DHA

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