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      В Стамбуле водитель автобуса влетел в остановку и напал с ножом на людей – фото и видео

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      Водитель автобуса въехал в остановку общественного транспорта в Стамбуле
      Водитель автобуса въехал в остановку общественного транспорта в Стамбуле / DHA

      В Стамбуле водитель городского автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей, которые пытались помешать его бегству. Злоумышленника уже задержали.

      Турецкая полиция заявила, что 33-летнего водителя автобуса задержали после того, как он прыгнул в море, чтобы попытаться скрыться с места инцидента. Об этом сообщает турецкая служба BBC.

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      В результате инцидента пострадали 13 человек, включая человека, который получил колотую рану, когда пытался не допустить бегство  водителя. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

      Полиция заявила, что среди пострадавших были трое граждан Ирана и двое детей.

       

      На месте инцидента работают полицейские и медики / фото DHA

      Пока неизвестно, умышленно ли водитель въехал в остановку. Полиция заявила, что начато расследование.


      Водителя автобуса задержали / фото DHA

      Смотрите видео с места событий в Стамбуле

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Турции
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