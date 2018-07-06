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В Steam определили самые продаваемые игры первой половины 2018 года

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Самые продаваемые игры в Steam первой половины 2018 года
Самые продаваемые игры в Steam первой половины 2018 года / Фото из открытых источников

В Steam опубликовали список самых популярных игр первой половины 2018 года. Однако магазину Valve и его пользователям мнение прессы безразлично: успех тут измеряется количеством денег и часов, положенных на алтарь любимого развлечения.

Об этом сообщает официальный сайт Steam.

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Недавно на сайте Metacritic вышла подборка лучших игр 2018 года. В борьбе приняли участие лишь новинки этого года, а победа зависела не от народной любви, а от оценок критиков. В итоге в одной лодке оказались и эпический экшен God of War, и миниатюрная инди-стратегия Into the Breach. Однако те, кто думает, что перечень Steam куда разнообразнее и непредсказумей, жестоко ошибаются. Потому что геймеры довольно консервативны в своих предпочтениях.

Valve выбирала не только из новинок – в "королевской битве" принимали участие абсолютно все игры магазина. Параметры отбора: скачивания и покупки, оценки и число запусков. Традиционного пронумерованного списка нет, а победители собраны в группы типа "Платина" и "Золото", где разместились сразу несколько лауреатов. Итак, в категории лучших из лучших – 12 наименований, из которых четыре вышли в 2018 году. Остальные 8 – хиты прошлых лет, которые сдают свои позиций.

Лучшие игры 2018 года по версии Valve:

  1. Rocket League
  2. Warhammer: Vermintide 2
  3. Warframe
  4. Grand Theft Auto V
  5. Far Cry 5
  6. PlayerUnknown's Battlegrounds
  7. Jurassic World: Evolution
  8. Dota 2
  9. Civilization VI
  10. Counter-Strike: Global Offensive
  11. Kingdom Come: Deliverance
  12. Rainbow Six Siege

Что такое Steam?
Это онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль технического средства защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. Программный клиент Steam также обеспечивает установку и регулярное обновление игр, облачные сохранения игр, текстовой и голосовой связи между игроками.

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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