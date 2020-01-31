В стенах кабинета профессора текла вода – в Roshen рассказали о проекте в Институте рака

Ежегодно более 7 тысяч украинцев узнают о том, что имеют серьезные заболевания крови, костного мозга или лимфоузлов. Главное учреждение страны, которое диагностирует и лечит онкогематологию – Национальный институт рака.

Здесь, в отделении онкогематологии, проходят лечение пациенты с лимфомой Ходжкина, различными видами неходжкинских лимфом и множественной миеломой со всей Украины.

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После проведения химиотерапии у пациентов встречается разная частота осложнений. Самый тяжелый момент – снижаются все показатели крови. Это влечет за собой следующий этап – развитие инфекционных осложнений из-за того, что очень низкие лейкоциты. И очень важно, чтобы в этих условиях, пациент находился в чистой палате, чтобы уменьшить риск инфекционных осложнений. В Национальном институте рака с этим мягко говоря не все гладко.



Нынешний вид палаты / фото: 24 канал



Нынешний вид санузла / фото: 24 канал

После обращения Национального института рака и Первой медицинской фонда за капитальный ремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга взялся благодетель – корпорация Roshen.

Сначала нас попросили отремонтировать одно помещение на третьем этаже клиники, мы это сделали и дополнительно оборудовали его необходимым оборудованием и мебелью. Но потом мы поняли, что этого недостаточно, ведь все здание нуждалось в немедленном ремонте,

– рассказала Ирина Пономаренко, директор по развитию социальных проектов корпорации Roshen.

Пациенты находились в таких ужасных условиях, которые никак не могут быть связаны с их выздоровлением, продолжила Ирина. В одной палате лечились одновременно шесть-восемь человек, все стены здания были поражены грибком, протекала крыша, а в кабинете профессора, который непосредственно проводил прием, текла вода с верхних этажей.

Мы решили, что необходимо делать полноценный ремонт,

– отмечает Ирина Пономаренко.

По словам представительницы Roshen, проект ремонта клиники №2 готовили восемь месяцев. Срок завершения всех работ – август 2020 года. Общая площадь, которую планируют отремонтировать – 1900 кв. метров.

В рамках проекта, на средства корпорации, меняется часть канализации, обустраиваются колодцы, меняется линия электросети (не было даже резервной линии, что не допустимо для больницы), проводится замена системы отопления, замена лифта, перепланировка палат из общих в отдельные с душевыми кабинами и туалетом в каждой.



Ирина Пономаренко / фото: 24 канал

"Это не только ремонтные работы внутри здания с перепланировкой. Мы фактически вышли за пределы здания. По сути мы делаем задел для того, чтобы, когда у государства появятся деньги или придет другой благодетель, они могли бы подключиться к готовым коммуникациям, которые мы сейчас обустраиваем", – комментирует Ирина Пономаренко.

С началом ремонтных работ начали проявляться сопровождающие сложности. Такие как канализационная труба, которая странным образом, подключена не по проекту и в результате открытые канализационные нечистоты под полом и грибок. Или аптека на месте лаборатории срочных анализов. Аптека занимает около 40 кв. м. В настоящее время помещение аптеки опечатаны.



Проект капитального ремонта клиники №2 / фото: 24 канал



Текущее состояние первого этажа клиники №2 / фото: 24 канал



Старая система отопления помещения / фото: 24 канал



Новая система отопления помещения / фото: 24 канал

Как утверждают в институте, аптеку проинформировали, что в здании будет капремонт и здесь будет лаборатория. Когда начались работы, аптека закрылись, опечатали помещение и ждут, пока закончится ремонт. Договор аренды аптека продолжила с Фондом госимущества еще на три года осенью 2019 года, когда был утвержден проект реконструкции здания и когда благодетель заключал договор на выполнение работ по НИР.

Нам трудно говорить, в чем причина того, что часть помещений закрыта и блокирует ремонтные работы. Возможно, кому-то здесь коммерческая структура нужнее чем лаборатория. Фактически еще месяц и для реализации ремонта это будет уже затруднительно. Мы, как благодетель, не понимаем кто эту проблему должен решать и что здесь будет дальше,

– говорит Ирина Пономаренко.

После окончания капитального ремонта, который Roshen начал в 2019 году, ожидается

полное обновление отделения гематологии (согласно мировым требованиям) создание 4 боксированных палат с высоким уровнем чистоты для проведения аутологичной и аллогенной трансплантации стволовых клеток; открытие дневного стационара. Что в свою очередь позволит проводить лечение большему количеству больных с злокачественными новообразованиями крови, увеличить количество аутологичных трансплантаций и даст возможность начать проведение аллогенных трансплантаций костного мозга в Украине.

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