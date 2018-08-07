В столице идет репетиция парада ко Дню Независимости: подробности

Во вторник, 7 августа, в Киеве проходит репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Это уже третье подобное мероприятие, ведь подготовка празднований, особенно, с использованием вооружения и военной техники, требует особой тщательности. В этот раз репетиция продолжается на аэродроме завода "Антонов" и проходит в присутствии министра обороны Степана Полторака.

Об этом сообщило Depo.ua.

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В 2018 году парад будет иметь несколько особых черт, которые будут отличать его от прошлогодних. В частности, в выступлениях военных впервые примут участие женщины Вооруженных Сил Украины – курсантки из института имени Тараса Шевченко.



Репетиция продолжается на аэродроме завода "Антонов"

Пешим одностроем пройдут части Вооруженных сил, Нацгвардии, полиции, Службы безопасности, пограничников и спасателей. Кроме того, в репетиции принимают участие двадцать военных оркестров.

На этой неделе запланирована еще по меньшей мере одна репетиция с применением военной техники.

Напомним, Украина отпразднует 27-й День Независимости, по поводу чего 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей страны.