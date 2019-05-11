В Боготе в результате взрыва в "пороховой мастерской" погибли четыре человека. Также известно о том, что пострадали по меньшей мере тридцать человек среди которых дети. Момент взрыва попал на видео.

По сообщению издания Noticias взрыв был настолько мощным, что задел 17 близлежащих домов. Отмечается, что среди пострадавших есть как минимум 18 несовершеннолетних учеников школы, расположенной неподалеку.

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Согласно сообщениям полиции, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с порохом внутри здания. На видео видно, как на улице, по которой идут пешеходы, неожиданно происходит мощный взрыв. После чего все вокруг погружается в густой дым и пыль. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения.

Смотрите видео момента взрыва:

По предварительным данным, в доме где произошел взрыв заготавливали средства для игры в "техо". Согласно правилам, участники соревнования бросают металлический диск или камень специальной формы, которым надо зацепить конверты с порохом.

Фасадная стена здания после взрыва полностью разрушена. Грузовик, который в момент взрыва проезжала мимо мастерской перевернуло силой взрывной волны.



Последствия взрыва в мастерской // noticias



От взрыва грузовик опрокинуло на бок // noticias



Смотрите фото с места взрыва мастерской в столице Колумбии: