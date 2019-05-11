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      В столице Колумбии прогремел мощный взрыв: десятки людей пострадали, есть погибшие (видео, фото)

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      Взрыв в Боготе
      Взрыв в Боготе / Скриншот

      В Боготе в результате взрыва в "пороховой мастерской" погибли четыре человека. Также известно о том, что пострадали по меньшей мере тридцать человек среди которых дети. Момент взрыва попал на видео.

      По сообщению издания Noticias взрыв был настолько мощным, что задел 17 близлежащих домов. Отмечается, что среди пострадавших есть как минимум 18 несовершеннолетних учеников школы, расположенной неподалеку.

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      Согласно сообщениям полиции, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с порохом внутри здания. На видео видно, как на улице, по которой идут пешеходы, неожиданно происходит мощный взрыв. После чего все вокруг погружается в густой дым и пыль. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения.

      Смотрите видео момента взрыва:

      По предварительным данным, в доме где произошел взрыв заготавливали средства для игры в "техо". Согласно правилам, участники соревнования бросают металлический диск или камень специальной формы, которым надо зацепить конверты с порохом.

      Фасадная стена здания после взрыва полностью разрушена. Грузовик, который в момент взрыва проезжала мимо мастерской перевернуло силой взрывной волны.

      Колумбія, вибух в Колумбії, вибух в Боготі
      Последствия взрыва в мастерской // noticias

      Вибух в Колумбії, Вибух в Боготі, вибух
      От взрыва грузовик опрокинуло на бок // noticias
       

      Смотрите фото с места взрыва мастерской в столице Колумбии:

       

       

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      Теги: Латинськая Америка Дети и несовершеннолетние Жертвы Взрыв Колумбия
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