В столице неизвестные расстреляли витрину магазина российской обуви: фото

В Киеве неизвестные расстреляли магазин обуви и оставили на асфальте надпись "москали". Магазин принадлежит российскому бренду Carlo Pazolini.

Пока не известно из какого оружия обстреливали магазин, однако полиция уже взялась расследовать дело.

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На фото, которое опубликовал портал "Город Киев", видно, что неизвестные стреляли по витрине не один раз. Carlo Pazolini – восьмой по величине розничный продавец обуви на российском рынке и четвертый – среди российских обувных предприятий.

Неизвестные обстреляли магазин российского бренда

Подобный случай ночью произошел с кофейней "Горький" неподалеку от Верховной Рады. На асфальте и стене появились слова "кацапы" и "вата". Полиция выясняет, кто именно совершил акт вандализма и одни ли и те же это люди.



На витрине кафе "Горький" появилась надпись "кацапы", "вата", "москали"