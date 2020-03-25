В столичном Гидропарке сгорело кафе

Загорелось одноэтажное здание кафе "Очеретяний кіт" на Венецианском острове в Киеве. Пламя уничтожило деревянную постройку.

Пожар произошел около 7 утра 25 марта, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным пожарных, тушение пожара осложняло отсутствие пожарных гидрантов. Пожарные установили гидроэлеваторы для обеспечения непрерывной подачи воды из реки.

Кафе было построено из дерева, поэтому огонь быстро распространялся по зданию.

Сгорело кафе "Очеретяний кіт" в Гидропарке / Фото: ГСЧС

В 8:40 пожар был ликвидирован. Но помещение не удалось спасти.