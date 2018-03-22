В столичном метрополитене полицейские задержали мужчину со взрывчаткой

В четверг, 22 марта, около шестого часа на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запал УЗРГМ и детонаторы. Для документирования события на место вызвали следователей

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: "Г*вно вонючее!": На Киевщине учительница грубо обругала ученика на уроке

Задержанный – уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице. Изъятое направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы безопасности.

"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей. Когда полицию критикуют за усиление мер безопасности, напоминаю, что мы это делаем для предупреждения страшных трагедий. Еще раз призываю быть бдительными и внимательными к подозрительным предметам или людям. Не применять самостоятельно никаких мер и немедленно сообщать о таких фактах в полицию", – подчеркнул начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале полиция Киева усилила меры безопасности. Также задействованы дополнительные силы в общественных местах, на станциях метрополитена, остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропорту.