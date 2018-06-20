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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В столичном театре Франко состоялась акция в поддержку заключенного Сенцова

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В Киеве в Национальном академическом театре имени Ивана Франко состоялась акция в поддержку Олега Сенцова, актеры требовали освобождения украинского политзаключенного.

Гендиректор театра Михаил Захаревич отметил, что они гордятся Сенцовым и его собратьями, которые сегодня, даже в тюрьмах имеют мужество и силу бороться за нашу Украину.

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"Если мы будем молчать, то точно ничего не получится. Как написано в Библии: "Стучите и вам откроют". Надо проводить такие акции, кричать на весь мир, чтобы освободить нашего друга, нашего патриота Олега Сенцова", – отметил народный артист Украины Анатолий Гнатюк.

К миру и согласию призывают актеры и своим творчеством. В конце театрального сезона, зрителям представят спектакль по роману Достоевского "Идиот". Его главный герой князь Мышкин – пример позитивного человека, наделенного абсолютными достоинствами, который пытается выжить в условиях жестокости и интриг. И доказать, что зависть и ненависть только разрушают жизни.

По моему мнению, Мышкин знает один простой секрет, о котором знают все, но не пользуются – надо любить, надо быть искренним, откровенным и не врать в первую очередь себе. И не бояться говорить правду, за это его, наверное, и считают идиотом, так как он всегда говорит правду,
– рассказал заслуженный артист Украины Александр Печерица.

Как и большинство романов Достоевского "Идиот" насыщен многочисленными персонажами, у каждого из которых достаточно "скелетов в шкафу". Большинство из героев находятся в болезненном состоянии поиска не только своего идеала, но и смысла жизни. И совершенно пренебрегают судьбами других.

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Над воплощением романа работал режиссер-постановщик Юрий Одинокий. В 2004 году он уже брался за постановку Достоевского. Тогда, его спектакль "Братья Карамазовы" победил в восьми номинациях премии "Киевская Пектораль". Увидеть спектакль "Идиот" на главной сцене Национального театра Франко зрители смогут уже 20 и 23 июня.

Теги: Новости Украины Новости Киева Украинцы в плену РФ Олег Сенцов заложники Новости культуры
Источник: 24 Канал
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