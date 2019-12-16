В стране начинается террор, – Мухарский о заявлении полиции о наркоторговле в его квартире

Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский прокомментировал заявление полиции о обыске в его доме. Правоохранители утверждают, что арендаторы квартиры шоумена занимались сбытом наркотиков.

В эксклюзивном комментарии журналистам 24 канала Мухарский заявил, что шокирован из-за обысков в его квартире в Киеве. Он предполагает, что власть таким образом пытается порочить его репутацию, а в Украине начинается террор и "ментовский беспредел".

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По его словам, он сейчас находится за границей и получает новости только из СМИ.

5 часов проводили обыск без объяснения причины. Я буду разбираться с этой провокацией, ведь в медийном пространстве, я уже связан с бандой, которая сбывает наркотики. Они просто прикрывают таким образом свои противоправные действия. Это явное давление на меня,

– возмутился Мухарский.

Шоумен добавил, что его юристы уже подали заявление в ГБР из-за уничтоженого имущества.

Он также предположил, что у него есть недоброжелатели в силовых структурах. В то же время, актер не смог назвать конкретных фамилий.

Что заявили в полиции

В Нацполиции утверждают, что арендаторы, которые жили в квартире Мухарского через интернет сбывали наркотики. В результате обысков из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Что известно об обысках в квартире Мухарского

Полиция ночью 13 декабря обыскала квартиру украинского телеведущего, актера и писателя Антона Мухарского (Ореста Лютого) в Киеве.

По словам артиста, в 5:50 утра в его квартиру ворвались люди в масках, выломали двери и кричали о неотложных следственных действиях. При этом, Мухарский добавил, что силовики не предоставили никаких документов и "положили жителей на пол".

По этому поводу Мухарский написал пост в фейсбуке, где обратился к главе МВД Арсену Авакову со словами: "Или уже дружбы нет, а Орест Лютый – преступник?"