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      В стране начинается террор, – Мухарский о заявлении полиции о наркоторговле в его квартире

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      Антон Мухарский / kiev.informator.ua

      Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский прокомментировал заявление полиции о обыске в его доме. Правоохранители утверждают, что арендаторы квартиры шоумена занимались сбытом наркотиков.

      В эксклюзивном комментарии журналистам 24 канала Мухарский заявил, что шокирован из-за обысков в его квартире в Киеве. Он предполагает, что власть таким образом пытается порочить его репутацию, а в Украине начинается террор и "ментовский беспредел".

      К теме: Обыски в квартире Мухарского: полиция опровергла связь с убийством Шеремета

      По его словам, он сейчас находится за границей и получает новости только из СМИ.

      5 часов проводили обыск без объяснения причины. Я буду разбираться с этой провокацией, ведь в медийном пространстве, я уже связан с бандой, которая сбывает наркотики. Они просто прикрывают таким образом свои противоправные действия. Это явное давление на меня,
      – возмутился Мухарский.

      Шоумен добавил, что его юристы уже подали заявление в ГБР из-за уничтоженого имущества.

      Он также предположил, что у него есть недоброжелатели в силовых структурах. В то же время, актер не смог назвать конкретных фамилий.

      Что заявили в полиции

      В Нацполиции утверждают, что арендаторы, которые жили в квартире Мухарского через интернет сбывали наркотики. В результате обысков из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

      Что известно об обысках в квартире Мухарского

      Полиция ночью 13 декабря обыскала квартиру украинского телеведущего, актера и писателя Антона Мухарского (Ореста Лютого) в Киеве.

      По словам артиста, в 5:50 утра в его квартиру ворвались люди в масках, выломали двери и кричали о неотложных следственных действиях. При этом, Мухарский добавил, что силовики не предоставили никаких документов и "положили жителей на пол".

      По этому поводу Мухарский написал пост в фейсбуке, где обратился к главе МВД Арсену Авакову со словами: "Или уже дружбы нет, а Орест Лютый – преступник?"

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      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Министерство внутренних дел Убийство Павла Шеремета Полиция
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