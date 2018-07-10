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В страшном ДТП в Харькове погибли 2 мотоциклиста: фото с места происшествия

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В страшном ДТП в Харькове погибли 2 мотоциклиста
В страшном ДТП в Харькове погибли 2 мотоциклиста / Полиция Харькова

10 июля на улице Мира в Индустриальном районе города Харькова столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzuki. От удара один из мотоциклистов погиб на месте, другой – в карете скорой медицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Харькове.

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Один погибший – 37-летний харьковчанин, личность другого мотоциклиста устанавливается.

Водитель автомобиля, 38-летний житель Харькова, госпитализирован в больницу с диагнозом травма правого глаза. В салоне иномарки также находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал.

В страшній ДТП у Харкові загинули 2 мотоциклісти

В страшном ДТП в Харькове погибли 2 мотоциклиста

Также в результате ДТП технические повреждения получил ВАЗ-2106, который стоял на обочине.

У Харкові зіткнулися два мотоциклісти і автомобіль

В Харькове столкнулись два мотоциклиста и автомобиль

Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, 9 июля в Киевской области вблизи села Росава Мироновского района столкнулись две иномарки, в результате чего погиб один человек и еще пять получили травмы.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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