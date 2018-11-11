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      В страшном тройном ДТП в Харькове сгорел автомобиль: жуткие фото и видео

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      В Харькове столкнулись три автомобиля, один из них загорелся
      В Харькове столкнулись три автомобиля, один из них загорелся / Фейсбук-страница Николая Маслия

      Вечером 10 ноября в Харькове произошло ДТП с участием трех автомобилей. После столкновения один из них перевернулся и загорелся – водитель сбежал до приезда правоохранителей.

      Об этом сообщают местные издания со ссылкой на пресс-службу полиции области.

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      Так, участниками столкновения на Московском проспекте стали автомобили BMW, Skoda и Hyundai. В результате аварии загорелся BMW.

      Водитель автомобиля покинул место ДТП до приезда полиции. По информации правоохранителей, в ДТП никто не пострадал.

      ДТП Харків
      В Харькове столкнулись три автомобиля/ Источник: Фейсбук-страница Николая Маслия

      ДТП Харків
      В результате ДТП BMW загорелся/ Источник: Фейсбук-страница Николая Маслия

      ДТП Харків
      В ДТП никто не пострадал/ Источник: Фейсбук-страница Николая Маслия

      ДТП Харків
      Водитель BMW сбежал до приезда полиции/ Источник: Фейсбук-страница Николая Маслия

      По словам очевидцев происшествия, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и зацепил Scoda Octavia, которая в это время делала разворот. После удара BMW влетел в разделительный островок и перевернулся. Автомобиль проехал на крыше около 150 метров, после чего загорелся. Водитель успел выбраться из машины до начала пожара.

       

      Теги: Новости Харькова Аварии и ДТП Новости Украины Новости политики Полиция
      Источник: 24 Канал
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