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      В строительстве ЖК главное – создать комфортные условия для жителей, – Андрей Вавриш

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      Андрей Вавриш / saga-development.com.ua

      Главная задача при строительстве новых городских кварталов – сделать их комфортными для жителей и обеспечить всей необходимой инфраструктурой.

      Так как даже рост населения столицы не требует строительства многоэтажек. Об этом в интервью журналу "Час перших" заявил украинский девелопер и владелец компании SAGA Development Андрей Вавриш.

      "Чтобы определить соотношение площади застройки к общей площади территории, используется показатель FAR. Например, Барселона – город с самым высоким FAR – 6. Это означает, что на 1 кв. м. городской территории приходится 6 кв. м застройки. При этом Барселона ограничена по высоте, плотно застроена, но комфортная. Соответственно, логика строить выше, чтобы иметь больше метров, является некорректной", – подчеркнул девелопер.

      Он отметил, что периметральная застройка Барселоны – один из самых прогрессивных способов застройки в Западной Европе. По этому же принципу застроен и столичный Подол – это сложилось не благодаря генеральному плану, а исторически, потому что периметральная застройка является естественным путем развития города. Современный пример такой застройки – реновация промышленной зоны на полуострове Рыбальском в жилой район RYBALSKY. Это один из самых плотных объектов в Киеве, но эта плотность достигнута не выходя за пределы условных 10-ти этажей и с обеспечением баланса различных функций.

      "Любой житель города пользуется тремя видами инфраструктуры: уникальной, эпизодической и постоянной. Уникальная – это дом культуры или Контрактовая площадь, ЗАГС, концертный зал. Такая инфраструктура при застройке Рыбальского не предусмотрена. Но среди коммерческой недвижимости, которая есть в квартале, уже работает картинная галерея", – рассказал девелопер.

      Второй вид инфраструктуры, пояснил Андрей Вавриш, эпизодический, то есть тот, который нужен жителям время от времени. В него входят клиники, парикмахерские, стоматологии.

      "Некоторые из них уже приобрели или арендуют недвижимость в RYBALSKY. Количество услуг будет увеличиваться быстрее, когда мы запустим объекты и в них поселятся жители. Постоянная инфраструктура – магазины, рестораны, школы и детский сад. Школу и садик мы предусмотрели в необходимом для комплекса объеме 130 мест для детей в саду и 280 – для учеников школы", – отметил девелопер.

      Андрей Вавриш также добавил, что в общие инвестиции в строительство RYBALSKY к 2020 году составят 4,5 млрд грн.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Инвестиции
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