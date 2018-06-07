В структуре воды обнаружили неожиданные свойства
Ученые впервые разделили воду на две разные жидкости, одновременно обнаружив между ними аномальное свойство – молекулы воды пара-изомеры вступают в химическую реакцию лучше, чем молекулы орто-изомеры.
Об этом заявили ученые из Базельского университета в Швейцарии, передает Nature Communications.
Во время исследований они выяснили, что молекулы параводы, в которых полный ядерный спин равен нулю, вступают в реакцию с другими веществами не так, как молекулы ортоводы, в которых этот показатель составляет единицу.
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То есть от спина зависит – какую долю оборота следует сделать доле для возвращения в прежнее состояние. Поэтому молекуле ортоводы нужно сделать один полный оборот, а значение молекулы параводы обозначает, что объект "выглядит" одинаково со всех сторон – ее вращения не имеет значения.
Ученые выясняют – каким образом спин влияет на химические свойства частиц.
В результате исследований ученым удалось получить две жидкости, каждая из которых состояла исключительно из молекул воды одной формы – "пароводы" и "ортоводы".
Впоследствии обе жидкости вступили в химическое взаимодействие с ионами кальция и диазенилиума. Выяснилось, что с "параводой" эта реакция происходила на 23% быстрее.
Что такое спин?
Это понятие, которое имеет отношение к квантовой физике и обозначает собственный момент импульса элементарных частиц, не связаный с перемещением частицы как целого.
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