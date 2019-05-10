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      В субботу в Киеве состоится марафон: какие улицы перекроют

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      12 мая, в воскресенье, в Киеве перекроют ряд улиц из-за Киевского Евро Марафона.

      Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, движение перекроют с 8:00 до 15:00.

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      В текущем году главной целью этого мероприятия является празднование дней Европы в Украине, демонстрация приверженности общим ценностям всех стран континента и привлечение жителей украинской столицы к активному образу жизни.

      Марафон пройдет по маршруту: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК Олимпийский) – улица Саксаганского – площадь Победы – проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с Полевым переулком – разворот (проспект Победы 45) – проспект Победы – площадь Победы – улица Саксаганского – улица Большая Васильковская – разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (бывшая улица Ивана Кудри) – улица Большая Васильковская – улица Жилянская – финиш на улице Большой Васильковской, 55.

      Участие в марафоне примут более 3000 бегунов из разных стран мира. Для участников будет действовать обновленная скоростная трасса и дистанции для любого уровня подготовки: 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командная марафонская эстафета и детские забеги. Еще одно новшество – соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 6 км.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дороги Новости Спорта Новости Киева
      Источник: 24 канал
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