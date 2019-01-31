В суд – за баннер у форума Порошенко: выслуга перед президентом или указание сверху

Активисты развернули плакат с вопросом "Так, а кто заказал Катю Ганзюк?" 29 января возле Выставочного центра, когда Петр Порошенко объявлял, что снова идет в президенты. Ответа активисты не получили, но попали под суд. Неужели действующий президент продолжает традиции бывшего и надо ли вообще согласовывать акции протеста в Украине – узнавали журналисты 24 канала.

"Кто заказал Катю Гандзюк?"– активисты спрашивают у Петра Порошенко и членов его партии, которые собрались в МВЦ, чтобы увидеть его выдвижение на второй срок.

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За день до этого отец Екатерины на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера и двух "БППшников": главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. И призвал Петра Порошенко и Юлию Тимошенко исключить этих людей из своих рядов.

Для меня, отца Екатерины, уже нет разницы между заказчиками и теми, кто их все это время покрывал. Для меня БПП и "Батькивщина" – убийцы моей дочери,

– заявил отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор.

Поэтому ребята и решили пикетировать мероприятие пропрезидентских сил.

Во время акции к ним подошли сотрудники полиции, мол, ребята не сообщили заранее об акции. Составили административный протокол о правонарушении.

"Мы сообщили, что не обязаны подавать такое сообщение, потому что это не предусмотрено действующим законодательством", – рассказал активист инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Сергей Стерненко.

Суд был 30 января и судья встала на сторону активистов. Решила, что состава правонарушения не было. Активисты считают действия правоохранителей против них – политическими репрессиями.

Возможно, это была попытка выслужиться перед руководством. Возможно, это была история, что, мол, не смейте проводить акции протеста, когда вы нам мешаете или это не удобно,

– предположил активист Сергей Стерненко.

С активистами соглашаются и некоторые политологи.

"Это могла быть и попытка выслужиться и команда сверху, где хотели обеспечить идеальную картинку запада, и для них ложка дегтя в бочке меда была совсем неуместной", – утверждает политический эксперт Александр Солонтай.

Правозащитники говорят, что после Революции Достоинства количество админпротоколов за несогласованную акцию ежегодно снижается. Процесс подачи заявок регламентируется нормой админкодекса Украины. Однако, специалисты считают, что ее надо убрать из законодательства вообще. "Это абсолютно мертвая норма, в Украине не существует порядка проведения мирных собраний. Общественность никогда не поддержит спецзакон о протестах", – подчеркнул правозащитник Богдан Чумак.

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Тем временем, подозреваемый в организации заказного убийства Екатерины Гандзюк Левин (Москаленко) скрывается за границей. Вместо него с заявлениями обращается к украинским журналистам его адвокат и отрицает его причастность к преступлению. В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.

Кто убил Екатерину Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций. По состоянию на 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.



4 ноября Гандзюк умерла в больнице. 7 ноября Екатерину похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от "БПП" Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



СБУ объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Левину объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк, совершенного группой лиц с особой жестокостью, с корыстными мотивами.