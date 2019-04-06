В Судане тысячи людей вышли на масштабный митинг против диктатора Омара аль-Башира: фото и видео
В суданской столице Хартум тысячи недовольных 30-летним правлением Омара аль-Башира вышли на протесты, чтобы заставить диктатора уйти в отставку. Между демонстрантами и силовиками зафиксировали первые столкновения.
Акция проходила возле резиденции аль-Башира. В определенный момент митингующие начали забрасывать отряды правоохранителей камнями. Те, в свою очередь, применили слезоточивый газ, а некоторых протестующих арестовали, пишет Aljazeera.
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"Чем дольше аль-Башир будет собираться в отставку, тем масштабнее будут протесты", – сказал активист Мадаму Абазеид.
Люди решили не расходиться и остались на ночной митинг.
Протесты в Судане начались еще 19 декабря 2018 года из-за высоких цен на хлеб, высокой стоимости жизни и ухудшения состояния страны на всех уровнях. Общественное недовольство увенчалось призывами протестующих свергнуть режим лидера страны Омара аль-Башира. Митинги тогда жестоко разгоняли. И, по данным СБУ, в частности российская частная военная компания "Вагнера".
Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнер" в постоянном составе не менее 300 человек. Большинство из которых до этого участвовали в боевых действиях на территории Украины,
– сообщили в СБУ.
В украинской службе добавили, что имеют доказательства доставки личного состава и вооружения "ЧВК Вагнер" в Судан и другие страны региона авиацией министерства обороны РФ. Для постоянной ротации россияне используют аэродромы в Бенгази (Ливия), Латакии (Сирия) и Банги (ЦАР).
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