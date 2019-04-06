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      В Судане тысячи людей вышли на масштабный митинг против диктатора Омара аль-Башира: фото и видео

      15 Читати новину українською
      Протесты в Судане
      Протесты в Судане / Twitter // PsychologyDoc

      В суданской столице Хартум тысячи недовольных 30-летним правлением Омара аль-Башира вышли на протесты, чтобы заставить диктатора уйти в отставку. Между демонстрантами и силовиками зафиксировали первые столкновения.

      Акция проходила возле резиденции аль-Башира. В определенный момент митингующие начали забрасывать отряды правоохранителей камнями. Те, в свою очередь, применили слезоточивый газ, а некоторых протестующих арестовали, пишет Aljazeera.

      Как союзник Путина Омар аль-Башир ввел кровавый режим в Судане – смотрите в программе "Диктаторы"

       

      "Чем дольше аль-Башир будет собираться в отставку, тем масштабнее будут протесты", – сказал активист Мадаму Абазеид.

      Люди решили не расходиться и остались на ночной митинг. 

       

      Протесты в Судане начались еще 19 декабря 2018 года из-за высоких цен на хлеб, высокой стоимости жизни и ухудшения состояния страны на всех уровнях. Общественное недовольство увенчалось призывами протестующих свергнуть режим лидера страны Омара аль-Башира. Митинги тогда жестоко разгоняли. И, по данным СБУ, в частности российская частная военная компания "Вагнера".

      Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнер" в постоянном составе не менее 300 человек. Большинство из которых до этого участвовали в боевых действиях на территории Украины,
      – сообщили в СБУ.

      В украинской службе добавили, что имеют доказательства доставки личного состава и вооружения "ЧВК Вагнер" в Судан и другие страны региона авиацией министерства обороны РФ. Для постоянной ротации россияне используют аэродромы в Бенгази (Ливия), Латакии (Сирия) и Банги (ЦАР).

      blog_ava
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      Теги: Судан Протесты Новости политики
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