В Судане тысячи людей вышли на масштабный митинг против диктатора Омара аль-Башира: фото и видео

В суданской столице Хартум тысячи недовольных 30-летним правлением Омара аль-Башира вышли на протесты, чтобы заставить диктатора уйти в отставку. Между демонстрантами и силовиками зафиксировали первые столкновения.

Акция проходила возле резиденции аль-Башира. В определенный момент митингующие начали забрасывать отряды правоохранителей камнями. Те, в свою очередь, применили слезоточивый газ, а некоторых протестующих арестовали, пишет Aljazeera.

Как союзник Путина Омар аль-Башир ввел кровавый режим в Судане – смотрите в программе "Диктаторы"

It's a HUGE protest day in Sudan. Protesters now in the vicinity of the army headquarters in the capital Khartoum. #موكب6ابريل pic.twitter.com/fiaWiuwtSF — Nael نايل (@Nael_Shama) 6 квітня 2019 р.

Sending my love and support to the people of Sudan in their protest today. We will be marching in NYC at 11:30 am starting at Times Square.



pic.twitter.com/1K7MeSzBT9 — SINKANE (@Sinkane) 6 квітня 2019 р.

"Чем дольше аль-Башир будет собираться в отставку, тем масштабнее будут протесты", – сказал активист Мадаму Абазеид.

Anti-government protest in front of the Sudanese army’s headquarters continue into the evening of April 6, 2019, demanding the army step in to remove President Omar al-Bashir. Whether or not that actually happens, this is significant #Sudan pic.twitter.com/CrVsawyMYb — Isma'il Kushkush (@ikushkush) 6 квітня 2019 р.

Люди решили не расходиться и остались на ночной митинг.

Happening right now in #Sudan! The masses are gathered outside the military command headquarters calling on the army to protect the nonviolent uprising against Al-Bashir’s regime. The protests have been ongoing almost daily since 13 December 2018. #SudanUprising pic.twitter.com/rufZhreSsQ — Doug Coltart (@DougColtart) 6 квітня 2019 р.

Протесты в Судане начались еще 19 декабря 2018 года из-за высоких цен на хлеб, высокой стоимости жизни и ухудшения состояния страны на всех уровнях. Общественное недовольство увенчалось призывами протестующих свергнуть режим лидера страны Омара аль-Башира. Митинги тогда жестоко разгоняли. И, по данным СБУ, в частности российская частная военная компания "Вагнера".

Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнер" в постоянном составе не менее 300 человек. Большинство из которых до этого участвовали в боевых действиях на территории Украины,

– сообщили в СБУ.

В украинской службе добавили, что имеют доказательства доставки личного состава и вооружения "ЧВК Вагнер" в Судан и другие страны региона авиацией министерства обороны РФ. Для постоянной ротации россияне используют аэродромы в Бенгази (Ливия), Латакии (Сирия) и Банги (ЦАР).