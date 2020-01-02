В Судане во время взлета упал военный самолет украинского производства: есть жертвы, фото

В Судане 2 января во время взлета разбился военно-транспортный самолет. На его борту находились высокопоставленные чиновники, а также дети чиновников. Уже известно по меньшей мере о 15 жертвах трагедии.

Судно взлетало с военной базы Западного Дарфура. В некоторых СМИ появилась информация о том, что разбился самолет украинского производства – ГП "Антонов".

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Среди жертв – трое представителей местного судейского корпуса, передает Al-Arabiya. В то же время, по информации суданских СМИ, среди пассажиров мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации.

Всего на борту могло быть 20 человек. Вероятнее всего, все они погибли, поскольку борт выгорел дотла.



Обломки военного самолета, разбившегося в Судане/ фото из соцсетей

Катастрофа произошла вскоре после взлета из аэропорта Эль-Генейна, что в столице провинции Южный Дарфур.

Самолет разбился примерно в 10 километрах от аэропорта. Причины аварии пока не ясны.



В Судане разбился самолет, вероятно, украинского производства/ фото из соцсетей