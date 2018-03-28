В суде допросили инспектора ГСЧС, проверял пожарную безопасность в лагере "Виктория"

По делу пожара в одесском лагере "Виктория" четверо обвиняемых. В среду, 28 марта, перед Фемидой предстал один из них – инспектор ГСЧС Леонид Бондар. Именно он проверял пожарную безопасность в лагере.

С момента трагедии прошло 7 месяцев, но родственники трех погибших девочек до сих пор не могут прийти в себя. 28 марта они обратились к инспектору ГСЧС Леониду Боднару, который на скамье подсудимых. По делу лагеря "Виктория" его обвиняют в служебной халатности. В феврале суд посадил Бондаря под домашний арест и отстранил от служебных обязанностей. Впрочем, своей вины он до сих пор не признает.

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"Я на тот момент выполнил все, что мог. Предоставил акт и предписание проверки, на котором указаны недостатки, которые руководство "Виктории" должно было убрать вовремя. Почему они их не выполнили – не знаю", – заявил обвиняемый.

Инспектор утверждает, что во время проверок пожарная сигнализация работала, однако перед трагедией кто-то ее отключил. Прокуроры настаивают: Бондар знал обо всех нарушениях правил пожарной безопасности и их возможные последствия. Но не предупредил об этом руководство.

Он постоянно проявлял недостатки, которые давали ему основания принять меры: направление соответствующего рапорта в юридический отдел ГСЧС для прекращения работы указанного учебного заведения,

– отметил прокурор Роман Чередник.

Между тем, родные требуют справделивого наказания как для Бондара, так и для других фигурантов дела. А их, кроме инспектора, еще трое – директор лагеря Петрос Саркисян, который находится под стражей. А также воспитательница и тогдашний руководитель районного отдела ГСЧС, которых суд отпустил на время рассмотрения дела.

По решению суда Леонид Бондар продолжает оставаться под ночным домашним арестом. За служебную халатность инспектору ГСЧС грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия в одесском детском лагере "Виктория" произошла в ночь на 16 сентября. Когда там загорелся деревянный корпус, в лагере находилось более 40 детей. В пожаре погибло трое девочек.