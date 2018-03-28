00:33
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
  • воскресенье
    15°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

В суде допросили инспектора ГСЧС, проверял пожарную безопасность в лагере "Виктория"

29 Читати новину українською

По делу пожара в одесском лагере "Виктория" четверо обвиняемых. В среду, 28 марта, перед Фемидой предстал один из них – инспектор ГСЧС Леонид Бондар. Именно он проверял пожарную безопасность в лагере.

С момента трагедии прошло 7 месяцев, но родственники трех погибших девочек до сих пор не могут прийти в себя. 28 марта они обратились к инспектору ГСЧС Леониду Боднару, который на скамье подсудимых. По делу лагеря "Виктория" его обвиняют в служебной халатности. В феврале суд посадил Бондаря под домашний арест и отстранил от служебных обязанностей. Впрочем, своей вины он до сих пор не признает.

Читайте также: Экс-директор сгоревшего лагеря "Виктория" в Одессе объявил голодовку

"Я на тот момент выполнил все, что мог. Предоставил акт и предписание проверки, на котором указаны недостатки, которые руководство "Виктории" должно было убрать вовремя. Почему они их не выполнили – не знаю", – заявил обвиняемый.

Инспектор утверждает, что во время проверок пожарная сигнализация работала, однако перед трагедией кто-то ее отключил. Прокуроры настаивают: Бондар знал обо всех нарушениях правил пожарной безопасности и их возможные последствия. Но не предупредил об этом руководство.

Он постоянно проявлял недостатки, которые давали ему основания принять меры: направление соответствующего рапорта в юридический отдел ГСЧС для прекращения работы указанного учебного заведения,
– отметил прокурор Роман Чередник.

Между тем, родные требуют справделивого наказания как для Бондара, так и для других фигурантов дела. А их, кроме инспектора, еще трое – директор лагеря Петрос Саркисян, который находится под стражей. А также воспитательница и тогдашний руководитель районного отдела ГСЧС, которых суд отпустил на время рассмотрения дела.

По решению суда Леонид Бондар продолжает оставаться под ночным домашним арестом. За служебную халатность инспектору ГСЧС грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия в одесском детском лагере "Виктория" произошла в ночь на 16 сентября. Когда там загорелся деревянный корпус, в лагере находилось более 40 детей. В пожаре погибло трое девочек.

Теги: Новости Украины Пожежа в таборі Одеси Пожар ГСЧС Новости Одессы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 28 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук