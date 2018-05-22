В суде рассматривают апелляцию Савченко

В Киеве в Апелляционном суде во вторник, 22 мая, началось рассмотрение апелляции со стороны защиты нардепа Надежды Савченко. Ее интересы представляют трое адвокатов – Александр Шадрин, Константин Глоба и Юлия Ткач.

Об этом передает РБК-Украина.

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Сообщается, что на заседании присутствуют двое народных депутатов, которые хотят взять Надежду Савченко на поруки: нардепы Виталий Куприй и Виктор Шишкин.

Ее адвокат Александр Шадрин в эфире "Общественного радио" заявил, что за время голодовки в СИЗО Надежда Савченко похудела на 20 килограммов.

Ее организм уже очень истощен. Любое голодание – это серьезное испытание для любого человека. Она пьет воду, были определенные медицинские вмешательства. Я так понимаю, что какие-то препараты ей приходилось принимать,

– сообщил адвокат.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. 13 апреля, политик должна была пройти допрос на полиграфе, но его остановили из-за ее плохого самочувствия. Тогда же арестованная согласилась временно прервать голодовку и поесть, чтобы пройти процедуру. После прохождения полиграфа Савченко возобновила голодовку.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" в подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.